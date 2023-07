Fitch zlepšila rating Brazílie

Rio de Janeiro 27. júla (TASR) - Ratingová agentúra Fitch v stredu (26. 7.) večer zlepšila úverový rating Brazílie o jeden stupeň na BB z BB- so stabilným výhľadom, sedem mesiacov po návrate ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu do úradu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Zvýšenie ratingu odráža "lepšiu, ako očakávanú makroekonomickú a fiškálnu výkonnosť krajiny napriek tomu, že v predchádzajúcich rokoch čelila šokom a tiež očakávania, že nová vláda bude pracovať na ďalších zlepšeniach", uviedla agentúra vo vyhlásení.



Fitch znížila Brazílii ratingovú známku na BB- v roku 2018, keď vláda vtedajšieho prezidenta Michela Temera upustila od plánov na reformu štedrého dôchodkového systému. Tieto škrty napokon urobil jeho nástupca Jair Bolsonaro.



Pred tromi týždňami získala Lulova vláda od dolnej komory Kongresu zelenú na reformu komplikovaného brazílskeho daňového systému. Projekt ešte musí schváliť Senát.



Fitch uviedla, že napriek pretrvávajúcemu politickému napätiu od zníženia ratingu v roku 2018 Brazília dosiahla pokrok pri reformách na vyriešenie jej ekonomických a fiškálnych problémov. Vyjadrila presvedčenie, že pragmatický prístup vlády a jej záväzky zabránia akýmkoľvek radikálnym odchýlkam v makro- alebo mikropolitike.



Agentúra poukázala konkrétne na daňovú reformu a ďalšie iniciatívy na podporu súkromného sektora v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky.



Brazília zaznamenala v prvom 1. štvrťroku rýchlejší rast ekonomiky, než sa očakávalo, o 1,9 %. Nezamestnanosť už mesiace klesá a za tri mesiace do konca mája dosiahla 8,3 %, čo je osemročné minimum.