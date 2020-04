Fitch znížil rating Mexika tesne nad neinvestičné pásmo

Mexiko 16. apríla (TASR) - Agentúra Fitch Ratings v noci na štvrtok znížila ratingovú známku Mexika na úroveň, ktorá je už len jeden stupeň nad špekulatívnym pásmom. Odôvodnila to obavami, že ekonomický šok spôsobený novým koronavírusom stiahne druhé najväčšie hospodárstvo v Latinskej Amerike do „vážnej recesie“.



Zhoršenie úverovej bonity Mexika je ranou pre prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, ktorý urobil veľké škrty, aby udržal verejné financie stabilné. Ale ustúpil tiež od plánovaného otvorenia ropného a plynárenského sektora pre súkromných investorov.



Agentúra Fitch tak najnovšie udelila Mexiku ratingovú známku BBB- so stabilným výhľadom.



Podľa prognózy Fitch mexická ekonomika tento rok klesne minimálne o 4 % a deficit verejných financií sa zvýši.



Domnieva sa tiež, že ak aj hospodárstvo začne ožívať v druhej polovici tohto roku, budú ho pravdepodobne brzdiť tie isté faktory, ktoré aj donedávna bránili zvýšeniu jeho výkonu.



Vláda prezidenta Lópeza Obradora čelí totiž podmienenému záväzku, ktorý predstavuje dlh národnej ropnej spoločnosti Petroleos Mexicanos (Pemex) vo výške 105,2 miliardy USD (96,49 miliardy eur), alebo 9 % hrubého domáceho produktu (HDP).



„Pemex tak zostáva kľúčovým rizikovým faktorom, najmä s ohľadom na prudký pokles cien ropy,“ uviedla agentúra Fitch.



Začiatkom tohto mesiaca Fitch znížil rating dlhopisov Pemexu o ďalší stupeň, hlbšie do neinvestičného, špekulatívneho pásma a s negatívnym výhľadom, pretože jeho úverový profil sa ďalej zhoršuje.



Aj agentúra S&P Global Ratings minulý mesiac znížila rating Mexika aj spoločnosti Pemex z podobných dôvodov, teda pre vplyv pandémie nového koronavírusu na krajinu, ktorej spôsobujú problémy dlhy Pemexu.



Mexická ekonomika sa už dostala do recesie v roku 2019 a nový koronavírus vyvolal obavy z ešte výraznejšieho poklesu v tomto roku.



(1 EUR = 1,0903 USD)