Rezort financií: Fitch znížil rating Slovenska o jeden stupeň

Bratislava 9. mája (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch znížila rating Slovenska o jeden stupeň. Za poklesom z úrovne A+ na A so stabilným výhľadom sú primárne dôsledky koronakrízy na slovenskú ekonomiku. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.



Agentúra predpokladá, že v tomto roku klesne hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska o 10 %, pričom deficit verejných financií sa prehĺbi na 7,7 % HDP. Negatívny vývoj ekonomiky sa premietne aj do zadlženia štátu. Hrubý verejný dlh SR stúpne z minuloročných 48 % na takmer 60 % HDP v tomto roku.



"Aj keď je za znížením ratingu pandémia, musíme to vidieť v širších súvislostiach. Tie hovoria, že bývalé vlády Smeru-SD trestuhodne premrhali mohutný hospodársky rast v minulých rokoch a nevytvorili rezervy na zlé časy, ktoré teraz prišli. Naopak, vlády Smeru za 12 rokov vyprodukovali dlh vo výške takmer 25 miliárd eur. Na jedného obyvateľa Slovenska dnes pripadá vyše 8000 eur verejného dlhu," upozornil minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Slovensko je dnes podľa neho plne odkázané na pôžičky a zhoršenie ratingu ich podľa všetkého v budúcnosti o niečo predraží. "V stredu sme si však za veľmi dobrých podmienok dokázali požičať 4 miliardy eur, čo je zároveň dôkaz, že investori tejto vláde dôverujú. Osobne beriem mierne zníženie ratingu ako zdvihnutý prst a súčasne výzvu, že hneď ako kríza pominie, musíme začať realizovať dôveryhodný plán konsolidácie verejných financií. Zdravé verejné financie sa musia stať vecou národnej cti," podčiarkol Heger.



Pomôcť by tomu podľa ministra mohol aj silný hospodárky rast v budúcom roku, ktorý predpovedá aj agentúra Fitch. Od polovice mája podľa nej možno očakávať otváranie slovenskej ekonomiky. V druhom polroku sa hospodárstvo naštartuje a jeho rast bude pokračovať až na úroveň 6,8 % v budúcom roku.