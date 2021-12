Fitch znížila 13 tureckým bankám výhľad na negatívny

Ankara 13. decembra (TASR)- Ratingová agentúra Fitch znížila 13 tureckým bankám výhľad ratingu na negatívny po tom, ako minulý týždeň zhoršila výhľad úverového ratingu samotného Turecka.



Negatívny výhľad signalizuje, že v budúcnosti môže dôjsť k zníženiu ratingovej známky.



Tieto kroky prichádzajú po tom, ako turecká centrálna banka od septembra v rýchlom slede znížila trikrát po sebe svoje úrokové sadzby. A to aj napriek vysokej inflácii, ktorá sa v novembri vyšplhala na 21,31 %. Turecká mena líra sa od septembra prepadla o viac ako 40 %.



"Sme presvedčení, že riziká pre makroekonomickú a finančnú stabilitu a externé financovanie by mohli zvýšiť pravdepodobnosť vládnych zásahov do bankového systému," uviedla agentúra Fitch k rozhodnutiu zhoršiť výhľad ratingu bánk na negatívny.



Dodala, že negatívne výhľady bánk odrážajú zmenu výhľadu štátneho ratingu a "riziko ďalšieho oslabenia schopnosti úradov poskytnúť im podporu v prípade potreby".