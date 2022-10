Fitch znížila prognózu rastu USA v rokoch 2022 a 2023

Washington 18. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch znížila prognózy rastu ekonomiky USA v tomto aj v budúcom roku. A chystá sa upozorniť, že zvýšenie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) a tiež vysoká inflácia privedú americkú ekonomiku do recesie v štýle 90. rokov minulého storočia. Uviedla to televízna stanica CNN. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Fitch najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v budúcom roku zvýši len o 0,5 % namiesto o 1,5 %, ktoré predpovedala ešte v júni.



Ekonómovia z Fitch sa domnievajú, že recesia americkej ekonomiky bude pomerne mierna a miera nezamestnanosti vzrastie zo súčasných 3,5 % na 5,2 % v roku 2024. To síce znamená stratu miliónov pracovných miest, čo však bude menší úbytok pracovných miest ako počas predchádzajúcich dvoch recesií.



Fitch ďalej predpovedá, že vysoká inflácia v budúcom roku "odčerpá príliš veľa" z príjmov domácností a zníži spotrebiteľské výdavky, čo povedie k poklesu HDP v 2. štvrťroku 2023, dodáva správa.



Spotrebiteľské ceny v USA v septembri vzrástli o 8,2 %, viac, než analytici očakávali. A základné inflačné tlaky ďalej stúpajú, čo zase podporuje očakávania, že Fed na budúci mesiac opäť zvýši úrokové sadzby o 75 bázických bodov.



Inflácia sa pohybuje výrazne nad 2 % cieľom Fedu aj napriek pokračujúcemu zmierňovaniu problémov v dodávateľských reťazcoch aj poklesu cien ropy z tohoročných maxím.