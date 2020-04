Londýn 21. apríla (TASR) - Agentúra Fitch znížila rating desiatim západoeurópskym bankovým skupinám pre pandémiu nového koronavírusu. A zároveň 95 % veriteľov vo svojom regionálnom portfóliu zhoršila výhľad na negatívny, alebo ich zaradila do režimu sledovania s možným znížením výhľadu.



Medzi banky so zníženou ratingovou známkou patria Cooperative Bank, Close Brothers a Metro Bank v Spojenom kráľovstve, Commerzbank v Nemecku, švédska Swedbank, Gruppo Bancario Iccrea v Taliansku, Credit Europe Bank v Holandsku a bankové skupiny na Cypre, v Španielsku a Luxembursku.



Agentúra Fitch v najnovšom hodnotení západoeurópskych bánk v pondelok (20. 4.) uviedla, že zníženie ratingu sa týka najmä finančných spoločností, v prípade ktorých zmeny vo výhľade domácich ekonomík ovplyvnia ich kroky v rámci plánov na zvýšenie ziskovosti alebo kapitalizácie.



Patria sem aj banky, ktoré boli už predtým zraniteľné, napríklad z dôvodu slabej ziskovosti, alebo slabšieho konkurenčného postavenia.



Celkovo agentúra Fitch uskutočnila 116 ratingových akcií v prípade bankových skupín v regióne, pričom väčšina sa týkala zmeny ich výhľadu na negatívny, alebo zaradenia do režimu sledovania výhľadu.



Fitch pristúpila k revíziám uprostred pandémie nového koronavírusu, ktorá zastavila väčšinu európskeho hospodárstva v snahe zabrániť šíreniu ochorenia.



Agentúra vo svojom najnovšom výhľade pre globálnu ekonomiku očakáva v roku 2020 pokles jej hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,9 %, pričom HDP eurozóny klesne o 4,2 %.



Obmedzený počet znížených ratingov, celkovo 10, ukazuje, že väčšina západoeurópskych bánk vstúpila do krízy s určitou ratingovou známkou, poznamenala Fitch. A v prípade tých, ktorým známku znížila, išlo buď o „slabšie banky, alebo banky, ktoré musia podniknúť určité opravné kroky, čo bude teraz oveľa ťažšie“.



Fitch skúmala rating západoeurópskych bánk vo svojom portfóliu od 20. marca do 7. apríla v reakcii na prudkú revíziu prognóz globálneho rastu smerom nadol.



V základnom scenári Fitch počíta so "skrotením" pandémie v druhej polovici roku 2020, čo povedie k odstráneniu blokád a naštartovaniu zotavovania ekonomík. A zároveň začnú platiť politické stimuly.