Fitch zrazila rating Ruska o ďalších šesť stupňov

Londýn 9. marca (TASR) - Ratingová agentúra Fitch znížila úverový rating Ruska hlbšie do neinvestičného pásma, pričom ho zrazila o šesť stupňov. Urobila tak iba šesť dní po tom, ako rating Ruska prvýkrát znížila do neinvestičného pásma. Ako uviedla, v dôsledku rozsiahlych sankcií a obchodných obmedzení hrozí podľa nej Rusku bezprostredné riziko bankrotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Agentúra informovala, že rating Ruska znižuje na stupeň C z pôvodnej úrovne B. Na tú znížila úverový rating Ruskej federácie 3. marca. Aj vtedy ho znížila o šesť stupňov z predchádzajúcej úrovne BBB. Podobne aj ďalšie ratingové agentúry Moody's a Standard & Poor's (S&P) prudko znížili rating Ruska s varovaním, že krajine v krátkom čase hrozí default.



"Ďalšie pritvrdzovanie sankcií a návrhy, ktoré by mohli obmedziť obchod s energiami, zvyšujú pravdepodobnosť odvetných krokov Ruska, ktorých súčasťou môže byť minimálne selektívne nesplácanie záväzkov," uviedla Fitch. Úroveň ratingu C v hodnotení tejto agentúry znamená iba jeden stupeň nad defaultom.



Už 16. marca musí Rusko splatiť úroky z dlhopisov v hodnote 107 miliónov USD (98,24 milióna eur). V dôsledku sankcií mu však prudko klesajú devízové rezervy. V prípade neuhradenia dlhu má potom 30-dňovú lehotu na splatenie záväzkov.



(1 EUR = 1,0892 USD)