Fitch: Zvýšenie výdavkov na obranu EÚ neovplyvní jej úverový rating

Brusel 13. marca (TASR) - Plán Európskej únie (EÚ) zvýšiť výdavky na obranu podľa Fitch Ratings nepovedie k zníženiu jej úverového ratingu AAA, aj napriek pridanému dlhu. Agentúra to oznámila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Fitch však zároveň uviedla, že väčšie výdavky na národnú obranu by mohli v strednodobom horizonte potenciálne ovplyvniť ratingy členských štátov so známkou AAA.



Plán známy ako ReArm Europe je reakciou na obavy, že Európa sa už nemôže spoliehať na ochranu USA, keďže konflikt na Ukrajine pokračuje. Fitch poznamenala, že táto iniciatíva opätovne potvrdzuje dôležitosť politiky EÚ, ktorá je kľúčovým faktorom pri hodnotení ratingu.



Začiatkom tohto mesiaca Európska komisia navrhla požičať si až 150 miliárd eur na pôžičky vládam v EÚ v rámci zbrojenia. Nárast výdavkov na obranu, hoci sa tým zvýši dlh EÚ, sám osebe nepovedie k zníženiu ratingu AAA emitenta, zdôraznila Fitch.