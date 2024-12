Fitch zvýšila Cypru ratingovú známku na A

Nikózia 8. decembra (TASR) - Agentúra Fitch Ratings v piatok (6. 12.) v noci zvýšila dlhodobý úverový rating Cypru v cudzej mene na A- z BBB+ so stabilným výhľadom. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Toto zvýšenie nasledovalo po strmom poklese pomeru cyperského verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) v predchádzajúcich rokoch.



Fitch očakáva, že tento trend bude pokračovať aj počas prognózovaného obdobia, pričom odhaduje, že pomer dlhu k HDP Cypru v roku 2024 klesne na 65,5 % z maxima 113,5 % v roku 2020, v roku 2025 sa zníži na 60 % a v roku 2026 na 55,1 % HDP, čo je v súlade so známkou A a výrazne pod súčasným priemerom eurozóny, ktorý je 89 % HDP.



Ratingová agentúra ďalej predpovedá Cypru, že v roku 2024 dosiahne prebytok verejných financií vo výške 3,9 % HDP s primárnym prebytkom 5,3 % HDP, ktorý bude najvyšší v celej Európskej únii (EÚ). Rast príjmov v prvých ôsmich mesiacoch roka bol takmer 8 %, k čomu čiastočne prispeli silný rast zamestnanosti vo všetkých hospodárskych sektoroch a pokračujúce zlepšovanie výberu daní.



Fitch zároveň Cypru predpovedá postupný pokles fiškálnych prebytkov na priemernú úroveň 2,9 % HDP v rokoch 2025 - 2026, keďže rast príjmov sa spomaľuje.



Agentúra vidí pokračujúci silný záväzok naprieč celým politickým spektrom na Cypre udržiavať obozretnú fiškálnu politiku so zameraním na znižovanie dlhu, zvyšovanie príjmov a udržanie značných hotovostných rezerv. Vláda sa zameriava aj na dlhodobé štrukturálne problémy pri financovaní systému sociálneho zabezpečenia. To zmierňuje potenciálne fiškálne riziká vyplývajúce z veľmi otvorenej povahy cyperskej ekonomiky.



Agentúra Standard & Poor's zatiaľ hodnotí úverovú spoľahlivosť Cypru známkou BBB+ s pozitívnym výhľadom. A Moody's známkou A3 so stabilným výhľadom.