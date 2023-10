Fitch zvýšila úverový rating Portugalska o jeden stupeň na A

Lisabon 2. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch Ratings v piatok (29. 9.) neskoro večer zvýšila úverový rating Portugalska o jeden stupeň na A- z BBB+ a ponechala mu stabilný výhľad. To svedčí o silnej schopnosti krajiny splácať svoje dlhy. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Fitch predpokladá, že Portugalsko bude aj naďalej znižovať pomer dlhu verejnej správy k hrubému domácemu produktu (HDP), pričom v tomto roku predpokladá jeho pokles na 104,3 % HDP zo 112,4 % HDP na konci roka 2022 a ďalšiu redukciu na 96,5 % HDP do roku 2025.



Agentúra zdôraznila, že očakávaný pokles pomeru dlhu k HDP Portugalska z vrcholu, na ktorý sa vyšplhal pre výdavky spojené s pandémiou ochorenia COVID-19, bude najvýraznejší spomedzi štátov so známkou A.



Okrem toho má Fitch dôveru v záväzok súčasnej portugalskej vlády smerom k fiškálnej konsolidácii. Agentúra očakáva pritom, že sa hospodársky rast krajiny tento rok spomalí po tom, ako sa po pandémii odrazil nahor.



Ďalšia z významných ratingových agentúr - Moody's zatiaľ hodnotí úverovú spoľahlivosť Portugalska známkou Baa2 s pozitívnym výhľadom. Úverový rating DBRS pre Portugalsko je A so stabilným výhľadom.