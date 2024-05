Fitch:Obchodná vojna USA pod vedením Trumpa zasiahne ekonomiku krajiny

New York 10. mája (TASR) - Ratingová agentúra Fitch vo štvrtok (9. 5.) varovala, že potenciálne druhé funkčné obdobie Donalda Trumpa vo funkcii prezidenta USA by mohlo viesť k zníženiu domácej aj celosvetovej produkcie a utlmenému ekonomickému rastu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Trump avizuje možné zvýšenie ciel pre dovoz z Číny až o 60 % a plošné clo vo výške 10 % na všetok dovoz do USA, uviedla Fitch vo svojej správe. Podľa agentúry za takýchto okolností by Washington mohol zaznamenať "krátkodobý negatívny vplyv" na svoj hrubý domáci produkt v rozmedzí od 0,4 % do 0,8 %.



Ratingová agentúra ďalej varovala, že ak by obchodní partneri USA zareagovali odvetným zvýšením ciel, ich vplyv na HDP Spojených štátov by mohol byť ešte väčší a trvalejší.



Fitch dodala, že zvýšenie ciel povedie k rastu inflácie, potenciálne až o 0,4 percentuálneho bodu, ale len v "krátkodobom horizonte".