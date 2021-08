Fitnescentrá a wellness budú obmedzené už od zelenej fázy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. augusta (TASR) – Nový COVID automat z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v utorok (10. 8.) schválila vláda, prinesie obmedzenia vo fitnescentrách aj vo wellness zariadeniach už od zelenej farby okresu. Ak sa fitnescentrum rozhodne vpúšťať všetkých bez obmedzenia či kontroly očkovania alebo testu, maximum návštevníkov sa stanovil na 25 osôb a bude musieť viesť aj zoznam účastníkov.Fitnescentrum má na výber dve ďalšie možnosti. Môže zvoliť tzv. protokol OTP, teda bude kontrolovať, či sú návštevníci buď zaočkovaní alebo otestovaní na ochorenie COVID-19 (ak PCR testom, tak najviac 72-hodinovým a ak antigénovým, tak maximálne 48-hodinovým, pozn. TASR) alebo chorobu prekonali. V takom prípade môže byť vo fitnescentre maximálne 50 osôb alebo maximálne jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2). Prevádzka sa môže rozhodnúť, že bude púšťať iba plne zaočkovaných zákazníkov, v takom prípade limit v zelenej ani oranžovej fáze neexistuje.Pri oranžovej fáze ďalej môže byť vo fitnescentre buď maximálne 20 osôb či jedna osoba na 15 m2, ak sa preukážu testom alebo potvrdením o očkovaní alebo maximálne desať osôb bez potreby preukazovania sa.Obmedzenia pre fitnescentrá, ktoré pustia len plne zaočkovaných ľudí, sa začínajú v červenej fáze COVID automatu, ich počet sa obmedzí na maximálne 50 osôb alebo jednu osobu na 15 m2. Pri OTP protokole to bude maximálne desať osôb či jedna osoba na 25 m2 a od červenej fáze bude prevádzka fitnescentier pre všetkých bez preukazovania zakázaná.Zákaz bude aj pri bordovej fáze s výnimkou fitnescentier, ktoré pustia len plne zaočkovaných, tých tam bude môcť byť maximálne 20 alebo jedna osoba na 15 m2. V čiernej fáze bude prevádzka fitnescentier zakázaná úplne.Rovnako od zelenej fázy sa začínajú obmedzenia aj pre wellness zariadenia, akvaparky a kúpele s výnimkou liečebných. Pre očkovaných či testovaných budú môcť fungovať bez obmedzení, ak sa však prevádzka rozhodne otvoriť pre každého, môže využiť maximálne 50 % svojej kapacity a maximálny počet osôb bude 1000. Vo zvyšných fázach nemôžu tieto zariadenia otvoriť pre každého vôbec a okrem oranžovej fázy sa už obmedzenia vyskytnú aj pre plne zaočkovaných. V čiernej fáze je prevádzka týchto zariadení zakázaná úplne.Bazény a plavárne môžu fungovať v zelenej fáze neobmedzene. V oranžovej fáze pri plne očkovaných obmedzenia nie sú, pri OTP protokole môžu kúpaliská využiť polovičnú kapacitu a ak chcú púšťať bez preukazovania, môžu pustiť maximálne desať osôb. Od červenej fázy sú obmedzenia aj pre očkovaných, prevádzky môžu využiť len 50 % kapacity, pri OTP protokole 25 % a pre všetkých bez kontroly otvoriť nesmú. Pri čiernej fáze je prevádzka zakázaná s výnimkou plne zaočkovaných maximálne do desať osôb, a aj to len v prípade organizovaných skupín podľa športového automatu.