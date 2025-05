Fitto prijal zástupcov regiónov, hovorili o Via Carpatia

Brusel 15. mája (TASR) - Predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a tiež Podkarpatského vojvodstva a Lubelského vojvodstva z Poľska sa v štvrtok doobeda stretli s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) pre regionálny rozvoj Raffaelom Fittom. Okrem iných tém sa venovali aj rozvoju medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia, informuje spravodajca TASR.



Na rokovaniach sa zúčastnil poslanec Zastupiteľstva PSK Marek Hudák. Poľsko zastupovali maršálek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl a maršálek Lubelského vojvodstva Jaroslaw Stawiarski. Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia problematiky medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia. Fitto účastníkom stretnutia povedal, že zabezpečenie dobrej dopravy v regióne je kľúčové a spresnil, že o koridore Via Carpatia bude hovoriť s eurokomisárom pre dopravu a cestovný ruch Apostolosom Tzitzikostasom.



Podľa informácií TASR počas uvedeného stretnutia poľská delegácia naznačila, že čo sa týka Poľska a Maďarska, infraštruktúra spájaná s Via Carpatia je dobudovaná, to však zatiaľ neplatí pre Slovensko a rýchlostnú cestu R4.



„Oceňujem prístup našich troch regiónov v témach ako Via Carpatia a celkovo rozvoj prihraničných regiónov. Tiež to, že zo strany Európskej komisie bude organizovaná úvodná konferencia k špeciálnej stratégii pre východné regióny EÚ,“ uviedol Hudák s tým, že je to veľká príležitosť pre Prešovský kraj a jeho ďalší rozvoj.



Ďalšími prerokúvanými témami boli budúcnosť politiky súdržnosti EÚ a jej strednodobé hodnotenie a taktiež Karpatská stratégia, ktorá má pomôcť v oblasti cezhraničných projektov a regionálneho rozvoja.



Poľská a slovenská strana komisárovi naznačila, že pre regióny susediace s východnou hranicou EÚ bude prínosom osobitná stratégia pre rozvoj infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti tohto regiónu. Poľsko v tejto súvislosti koncom júna (25. 6.) v Bialystoku pripravilo konferenciu, na ktorú boli pozvaní aj predstavitelia PSK a pozvánku dostal aj Fitto.





















(spravodajca TASR Jaromír Novak)