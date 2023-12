Fixná mesačná sadzba za dodávku elektriny sa v budúcom roku nezvýši

Bratislava 6. decembra (TASR) - Fixná mesačná sadzba na jedno odberné miesto za dodávku elektriny na rok 2024 pre domácnosti zostane na úrovni tohto roka. Vyplýva to z návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024 - fáza III., ktorý v stredu schválila vláda.



Fixná mesačná sadzba ostane stanovená na úrovni 1,50 eura za jedno odberné miesto. Podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, by mala fixná mesačná sadzba v roku 2024 stúpnuť na úroveň 1,68 eura za jedno odberné miesto.



V I. fáze riešenia vláda SR schválila VHZ na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny, ktorý spočíva v zabezpečení výroby elektriny výrobcom elektriny v jadrových elektrárňach a v zabezpečení dodávky tejto elektriny v ročnom množstve minimálne 5,79 terawatthodiny v roku 2024 Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP).



V II. fáze riešenia vláda SR schválila VHZ, podľa ktorého SPP plní úlohu tzv. agenta. Ten okrem rozdelenia elektriny medzi jednotlivých dodávateľov elektriny, ktorí dodávajú elektrinu odberateľom v domácnosti, zabezpečí aj zachovanie súčasnej úrovne niektorých nákladov dodávateľov elektriny, ktoré vstupujú do maximálnej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti.