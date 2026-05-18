Fixné investície v Číne počas januára až apríla medziročne klesli
Investície do nehnuteľností od začiatku januára do záveru apríla klesli o 13,7 %, ale mierne stúpli do infraštruktúry (4,3 %) a do spracovateľského priemyslu (1,2 %).
Autor TASR
Peking 18. mája (TASR) - Fixné investície v čínskej ekonomike sa počas januára až apríla medziročne znížili o 1,6 %. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že sa o 1,6 % zvýšia. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Investície do nehnuteľností od začiatku januára do záveru apríla klesli o 13,7 %, ale mierne stúpli do infraštruktúry (4,3 %) a do spracovateľského priemyslu (1,2 %). Fixné investície v čínskom primárnom sektore vzrástli o 10,1 % a v sekundárnom sektore sa zvýšili o 2,5 %, ale oslabili sa v terciárnom sektore, a to o 4,2 %
Bez zahrnutia odvetvia nehnuteľností sa fixné investície v čínskom hospodárstve v prvých štyroch mesiacoch tohto roka zvýšili o 1,3 %.
V apríli sa fixné investície v krajine v porovnaní s marcom zmenšili o 2,36 % po tom, ako sa v marci medzimesačne znížili o 0,58 %.
