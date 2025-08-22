< sekcia Ekonomika
Flámski liberáli navrhujú možnosť podnikať pre mladých od 15 rokov
Autor TASR
Brusel 22. augusta (TASR) - Belgicko možno povolí právo podnikať a vyvíjať zárobkovú činnosť aj pre maloletých od veku 15 rokov. Navrhli to členovia Open VLD, strany flámskych liberálov, ktorí chcú rozšíriť „priaznivý sociálny a daňový režim“ samostatne zárobkovej činnosti z doterajších minimálne 18 rokov na pätnásť rokov. Na správu informačného portálu RTL.be upozornil bruselský spravodajca TASR.
Flámski liberálni poslanci federálneho parlamentu Steven Coenegrachts a Kjell Vander Elst vyhlásili, že dnes môžu mladí Belgičania pracovať v rámci študentských brigád od pätnástich rokov, ale nemôžu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a zakladať si živnosť.
„Toto už nie je relevantné. Vidíme, že je čoraz viac mladých ľudí, ktorí vytvárajú aplikácie, navrhujú webové stránky alebo vykonávajú príležitostné práce vo svojom okolí. Naša legislatíva by ich mala povzbudzovať, nie im v tom brániť,“ zdôraznili poslanci strany, ktorá nie je súčasťou federálnej vlády.
Flámski liberáli tvrdia, že rozšírenie priaznivého sociálneho a daňového režimu by sa malo rozšíriť aj na študentov a maloletých od 15 rokov. V praxi by to znamenalo, že maloletí podnikatelia budú oslobodení od príspevkov na sociálne zabezpečenie vo výške 8430,73 eura ročne, bude im zachované právo na rodinné prídavky a neskonči ani uplatňovanie daňových výhod, ktoré na deti poberajú rodičia.
RTL.be uviedla, že spomedzi zamestnávateľov na návrh liberálnych poslancov pozitívne zareagovala Flámska obchodná a priemyselná komora (Voka), ktorá zastupuje záujmy flámskych zamestnávateľov. Tí vítajú možnosť, že sa minimalizujú byrokratické prekážky pre mladých ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie.
