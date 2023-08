Flámski Zelení kritizujú využívanie menších letísk s krátkymi letmi

Brusel 9. augusta (TASR) - Flámska strana Zelených (Groen) kritizuje situáciu v oblasti leteckej dopravy, keď poukázala na to, že približne 72 percent letov z letiska v Antverpách sú domáce lety a tvrdí, že flámska vláda zbytočne dotuje malé regionálne letiská.



Tlačová agentúra Belga spresnila, že Belgicko v roku 2022 zaznamenalo 52-percentný nárast súkromných letov, ktorých počet prevýšil 10.000. Najobľúbenejšie trasy boli z Bruselu do Londýna a späť, ale aj krátke lety medzi Antverpami a Bruselom.



Strana Zelených upozornila, že vlani približne 72 percent všetkých letov zaregistrovaných na letisku v Antverpách tvorili vnútroštátne lety v rámci územia rozlohou malého Belgicka. Celkovo išlo o približne 30.000 vnútroštátnych letov. Letisko to vysvetlilo tým, že mnohé pilotné výcvikové kurzy sa uskutočňujú práve v Antverpách.



Flámska regionálna sa koncom roka 2022 rozhodla ponechať regionálne letiská v Antverpách, Ostende-Brugy a Kortrijk-Wevelgem otvorené do roku 2040, a to aj napriek tomu, že bez miliónových vládnych dotácií sú nerentabilné.



Zelení toto rozhodnutie, ktoré si nevšíma klimatické zmeny, kritizujú. "Je neracionálne, aby flámska vláda pumpovala milióny eur z peňazí daňových poplatníkov do stratového, nadbytočného letiska pre leteckú dopravu v rámci svojich hraníc. Je smiešne lietať z Antverp do Bruselu alebo okolo Antverp len tak pre zábavu," vyhlásila strana Groen.



Belga tvrdí, že podobne ako federálny minister pre mobilitu Georges Gilkinet, aj flámski Zelení požadujú zákaz vnútroštátnych letov, aby flámska vláda prestala plytvať peniazmi daňových poplatníkov.



Na druhej strane sa letisko Antverpy bráni tým, že cvičné lety sú dôležité a prevádzkované výcvikové kurzy sú v súlade s víziou flámskej vlády.



"Pripravujeme pilotov budúcnosti. V Antverpách je pol tucta pilotných škôl a máme potrebné vybavenie, ako sú navigačné systémy a simulátory na ich výcvik," uviedol hovorca letiska.



Antverpy však ponúkajú aj medzinárodné spoje, najmä tie, ktoré prevádzkuje cestovná kancelária TUI pre dovolenkárov. A na tieto lety je potrebné mať vycvičených pilotov a dostatok tréningových letov, čo ponúka práve antverpské letisko.



Belga dodala, že letisko v Antverpách a ďalšie menšie miestne letiská využívajú aj súkromné lietadlá. V roku 2022 zažilo Belgicko rekordný rok s 10.618 súkromnými letmi, čo je o 52 percent viac ako v roku 2021. Najpopulárnejšie trasy boli medzi Bruselom a Londýnom a medzi Bruselom a Antverpami.