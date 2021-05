Novelu NRSR schválila, výdavky rozpočtu stúpnu o 3,74 mld. eur

Na archívnej snímke poslanci počas zasadnutia parlamentu v Bratislave v piatok 28. mája 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. mája (TASR) – Celkové výdavky štátneho rozpočtu budú tento rok vyššie až o 3,74 miliardy eur. Dosiahnu tak 27,6 miliardy eur. Národná rada (NR) SR v piatok schválila novelu zákona roka, ktorú prerokovala v zrýchlenom režime. Podporilo ju 79 zo 127 prítomných poslancov.Vládny návrh pôvodne počítal so zvýšením o necelých 3,4 miliardy eur. Zvýšenie o ďalších takmer 351 miliónov eur vyplynulo z pozmeňujúceho návrhu z výborov, ktorý rovnako prešiel.Rovnako ako výdavky sa zvýši aj plánovaný schodok rozpočtu. Stúpne z necelých 8,1 miliardy eur až na 11,8 miliardy eur. Zvýšenie rezervy na výdavky súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 predstavuje ešte o 294,9 milióna eur viac, teda spolu 2,7 miliardy eur. Upravili sa aj jednotlivé sumy položiek patriace pod túto kategóriu.Na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov sa novelou vyčlení ďalších 1,04 miliardy eur. V návrhu bola pôvodne uvedená suma 984 miliónov eur, zvýšenie o ďalších 55,7 milióna eur rovnako vyplynulo z pozmeňujúceho návrhu. Toto zvýšenie zahŕňa 35,7 milióna eur pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na energie, údržbu objektov, ale aj na dofinancovanie prevádzky súdnictva. Obsahuje aj zvýšenie výdavkov na podporu regionálneho rozvoja o 20 miliónov eur." zdôvodnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení majú najmä vytvoriť priestor na čerpanie prostriedkov v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR, zabezpečiť krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ, či prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.Novela tiež dopĺňa možnosť prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti (SURE) prevziať rámcový úver od EÚ na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu kumulatívne do výšky 1 miliardy eur.