Fleury sa rozlúčil s Montrealom shutoutom: Dúfal som, že nedostanem 6

Montreal 31. januára (TASR) - Marc-Andre Fleury nikdy nechytal v hokejovej NHL za Montreal, ale fanúšikovia Canadiens ho po nočnom zápase s Minnesotou oslavovali ako keby bol klubová ikona.



Legendárny hokejový brankár bol od malička fanúšikom slávneho kanadského klubu. Narodil sa v provincii Quebec v meste Sorel, ktoré je od Montrealu asi hodinu autom a Fleury v mladosti obdivoval umenie Patricka Roya.



V noci na piatok sa 40-ročný brankár predstavil v montrealskom Bell Centre poslednýkrát v kariére (ak sa nestretnú vo finále Stanley Cupu) a lúčil sa ako víťaz. Wild doviedol k víťazstvu 4:0, keď chytil všetkých 19 striel a zaznamenal 76. čisté konto v kariére.



"Bol som nervózny. Dúfal som, že nedostanem šesť gólov. Veľa ľudí ma sledovalo, hovorilo sa o tomto zápase a nebolo to jednoduché ani po emočnej stránke. Som rád, že som to zvládol a že si ma fanúšikovia Montrealu zapamätajú ako dobrého brankára," povedal populárny "Flower" podľa sportsnet.ca.



Počas televíznej prestávky v tretej tretine fanúšikovia Canadiens dve minúty bez prestávky skandovali v stoji "Fleury! Fleury! Fleury!", hoci bol súperov brankár na ceste k tomu, aby "vygumoval" ich tím. "Pamätám si aj na časy, keď moji rodičia chodili tu v Montreale na zápasy a ja som bol ešte v Pittsburghu. Vtedy na mňa občas fanúšikovia Canadiens aj bučali a kričali," smial sa Fleury, ktorý po tejto sezóne ukončí úspešnú kariéru, počas ktorej získal trikrát Stanley Cup a raz Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára sezóny. V NHL začínal v Pittsburghu, potom chytal za Vegas, Chicago a teraz je v Minnesote.



Tento zápas však bol iný a priaznivci Canadiens "svojho" lokálneho hrdinu oslavovali. "Mal som tu celú rodinu, boli tu moje deti aj manželka. Videli, akú lásku som dostal od fanúšikov. Bol to výnimočný večer a ďakujem všetkým," dodal Fleury, na ktorého sa prišla pozrieť asi stovka priateľov z jeho rodného mesta.



Po zápasoch v NHL si hráči nepodávajú ruky, ale tentokrát spravili výnimku. Všetci hráči Montrealu si v strede počkali na Fleuryho a symbolicky sa s legendou profiligy rozlúčili podaním rúk a objatím. Fleurymu pogratuloval aj tréner Canadiens Martin St. Louis. "Ukázali sme mu rešpekt, aký si zaslúži. Mal neskutočnú, dlhú kariéru a je to francúzsky chlapec z Quebecu," povedal St. Louis. "Myslím, že to bola naša povinnosť, bez ohľadu na výsledok," dodal.



Fleury sa stal prvým brankárom v histórii NHL, ktorý zaznamenal čisté konto ako tínedžer a aj vo veku 40 a viac rokov. Prvý shutout vychytal v drese Penguins 30. októbra 2003. Fleury sa stal štvrtým mužom, ktorý ako hosťujúci brankár vychytal tri nuly v Montreale. Okrem neho to dokázali len Martin Brodeur (5), Cam Talbot (4) a Roberto Luongo (3).



Pre Fleuryho to bol prvý shutout v tomto ročníku, stal sa tak druhým brankárom, ktorý zaznamenal aspoň jedno čisté konto v každej z 21 sezón. Prekonal zápis Terryho Sawchuka (20) a vyrovnal rekord Brodeura. V počte shutoutov (76) sa dostal na desiate miesta, keď vyrovnal zápisy Eda Belfoura a Tonyho Esposita. Bolo to jeho 572. víťazstvo v NHL, čo ho radí na druhé miesto v histórii. Lepší je len Brodeur (691).