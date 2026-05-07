Flexibilita sa do čerpania materskej a otcovskej dovolenky nezavedie
Predkladateľka navrhovala, aby si matka aj otec dieťaťa mohli materskú alebo otcovskú prerušiť a rozdeliť maximálne dvakrát.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) nezískala podporu Národnej rady (NR) SR pre zavedenie flexibility do čerpania materskej a otcovskej dovolenky. Plénum parlamentu vo štvrtok jej návrh novely zákona o sociálnom poistení neposunulo do druhého čítania.
Predkladateľka navrhovala, aby si matka aj otec dieťaťa mohli materskú alebo otcovskú prerušiť a rozdeliť maximálne dvakrát, teda najviac na tri časti. Jedna časť by nesmela byť kratšia ako 30 dní.
Možnosť rozdelenia by podľa poslankyne motivovala viac otcov využiť inštitút otcovskej dovolenky, a tým sa ešte viac podieľať na starostlivosti o dieťa s partnerkou.
„Inštitút delenej rodičovskej dovolenky nie je vo svete ojedinelý, tzv. dvojrodičovský systém majú v škandinávskych krajinách, na Islande, v Austrálii, v Anglicku či v Nemecku. V týchto krajinách disponujú rodičia spoločným objemom dní materskej/otcovskej dovolenky, ktorú môžu čerpať flexibilne rôznymi spôsobmi,“ uviedla v dôvodovej správe Petrík.
Na Slovensku podľa nej máme jeden z najštedrejších systémov finančnej podpory rodín s deťmi v období pred narodením dieťaťa a následne do troch rokov veku dieťaťa. „Avšak táto podpora je pomerne rigídna a nie je možné ju čerpať flexibilne,“ poukázala poslankyňa s tým, že jej zámerom bolo poskytnúť obom rodičom možnosť plnohodnotne využiť možnosti, na ktoré majú zo zákona nárok.
V súčasnosti nie je možné rozdeliť si obdobie trvania materskej, resp. otcovskej dovolenky na etapy. Poberá sa v celosti - trvá 34 týždňov, v prípade osamelých žien 37 týždňov a v prípade žien, ktoré porodili dve a viac detí naraz, trvá 43 týždňov.
V prípade muža v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa mu patrí odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi 31 týždňov a pri starostlivosti o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.
