Štvrtok 7. máj 2026
Flexibilné poberanie rodičovského príspevku sa nezavedie

Na snímke poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Simona Petrík. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Predkladateľky navrhovali umožniť rodičom poberať príspevok podľa vlastného výberu v období od dvoch do troch rokov veku dieťaťa.

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Flexibilné poberanie rodičovského príspevku sa na Slovensku nezavedie. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý predložili poslankyne opozičného PS Simona Petrík a Lucia Plaváková.

Hlavným dôvodom predloženia návrhu bola podľa nich podpora rôznych stratégií rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, zabezpečovaní starostlivosti o dieťa a zlaďovaní rodinného a pracovného života. „Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od dĺžky obdobia, v rámci ktorého sa ho rodič rozhodne čerpať, a to tak, že celková suma rodičovského príspevku vyplatená počas celého obdobia poberania zostane nezmenená. Pri výbere kratšieho obdobia poberania by tak rodič dostával vyšší príspevok,“ priblížili predkladateľky.

Navrhovali umožniť rodičom poberať príspevok podľa vlastného výberu v období od dvoch do troch rokov veku dieťaťa. Výška mesačného rodičovského príspevku by sa tak pohybovala od 500,10 eura, ako je to v súčasnosti, do 833,50 eura, pokiaľ by celú sumu príspevku vyčerpali už do dvoch rokov veku dieťaťa. Podobný systém sa podľa poslankýň osvedčil a funguje v Českej republike.
