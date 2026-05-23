Flix plánuje zdvojnásobiť železničnú prepravu v Nemecku
Do roku 2027 plánuje spoločnosť FlixTrain zdvojnásobiť počet železničných spojov medzi Berlínom a Lipskom a medzi Hamburgom a Kolínom nad Rýnom.
Mníchov 23. mája (TASR) - Nemecká dopravná firma Flix sa chystá v nasledujúcich dvoch rokoch zdvojnásobiť železničnú prepravu v krajine, čím vyvinie väčší tlak na štátnu železničnú spoločnosť Deutsche Bahn. Firma Flix, ktorá sa špecializuje na autobusovú dopravu, rozširuje svoju ponuku nízkonákladovej železničnej dopravy v Nemecku od roku 2018 prostredníctvom dcérskej spoločnosti FlixTrain. „Chystáme sa využiť obrovský trhový potenciál v Nemecku a pevne sa etablovať ako druhý najväčší prevádzkovateľ železničnej dopravy,“ povedal hovorca skupiny Flix, čím potvrdil správu časopisu Spiegel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Do roku 2027 plánuje spoločnosť FlixTrain zdvojnásobiť počet železničných spojov medzi Berlínom a Lipskom a medzi Hamburgom a Kolínom nad Rýnom. Počet spojov medzi Berlínom a Hamburgom chce zväčšiť o tretinu. V roku 2028 odštartujeme „sieť, ktorá bude navzájom spájať všetky veľké nemecké mestá,“ dodala skupina.
Hovorca nemeckého ministerstva dopravy pre agentúru AFP uviedol, že rezort „víta akúkoľvek iniciatívu zameranú na posilnenie konkurencie na železniciach“. Nemecká vláda vlani na jar vyhlásila, že v nasledujúcich rokoch do modernizácie železničnej infraštruktúry investuje viac ako sto miliárd eur.
Avšak spoločnosť FlixTrain nebude v Nemecku generovať zisk „ešte niekoľko rokov“, uviedol v novembri jej spoluzakladateľ a generálny riaditeľ André Schwämmlein. Na nemecký trh železničnej dopravy sa pritom snaží vstúpiť aj tretí hráč, a to taliansky dopravca Italo, ktorý plánuje v krajine od roku 2028 prevádzkovať vysokorýchlostné vlaky.
