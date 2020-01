FlixBus v SR v roku 2019 prepravil viac ako 940.000 cestujúcich

Bratislava 9. januára (TASR) – FlixBus v minulom roku v rámci Slovenska a medzi SR a zahraničím prepravil viac ako 940.000 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 42 %. Autobusy dopravcu v súčasnosti zastavujú na štyridsiatke zastávok. Spoločnosť zároveň avizuje počas jari pridanie nových sezónnych spojov na juh Európy. Informovala o tom senior PR manažérka spoločnosti Martina Čmielová.



Podľa riaditeľa spoločnosti FlixBus na Slovensku Pavla Prouzu je prioritou rozširovanie ponuky dostupných spojov a väčšie sprístupnenie pohodlnej prepravy ľuďom. "Okrem nových zahraničných destinácií na priamom spoji zo Slovenska, ako je napríklad Sarajevo a obec Visoko v Bosne a Hercegovine, sme v minulom roku prepojili aj slovenské regionálne mestá so zahraničím. Patrí sem napríklad spojenie Žiliny so Zlínom alebo oblasť Vysokých Tatier s Poľskom a Maďarskom," priblížil.



Novinky pripravuje dopravca aj v tomto roku. "Počas jari postupne pridáme sezónnu ponuku spojov na juh Európy. Chceme otvoriť ďalšie priame spojenia z Bratislavy napríklad do Nemecka, Francúzska alebo Veľkej Británie. Pracovať budeme aj na ďalšom prepojení slovenských regiónov s európskymi veľkomestami," dodal Prouza.



V roku 2019 nadviazala spoločnosť FlixBus na Slovensku spoluprácu so slovenským dopravným partnerom, spoločnosťou Turancar. Spoločne teraz ponúkajú každodenné autobusové spojenia medzi Bratislavou a Nitrou aj medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. V rámci medzinárodných spojení jazdia medzi Banskou Bystricou a Prahou, z Prešova cez Košice a Bratislavu do Mníchova a z Krakova cez Banskú Bystricu a Zvolen do Záhrebu.