Flydubai očakáva návrat 737 MAX na oblohu do konca 1. júnového týždňa

Dubaj 6. apríla (TASR) - Flydubai, letecká spoločnosť Spojených arabských emirátov (SAE), očakáva, že do konca prvého júnového týždňa bude mať všetkých svojich 14 lietadiel Boeing 737 MAX v prevádzke. Informoval o tom v utorok vedúci údržby Andrew Glover na online brífingu.



Aerolínie Flydubai pripravili a vyčistili päť z týchto lietadiel, aby ich po dvoch rokoch od uzemnenia vrátili na oblohu. Už vo štvrtok (8.4.) plánujú obnoviť lety 737 MAX do Pakistanu.



Regulačné úrady na celom svete v marci 2019 uzemnili lietadlá 737 MAX po dvoch smrteľných nehodách v Indonézii a Etiópii.



Úrad pre letectvo v Spojených arabských emirátoch zrušil zákaz letov vo februári 2021 po tom, ako americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) povolil ich návrat na oblohu.



Flydubai uviedol, že 12 krajín, do ktorých lieta, ešte neschválilo návrat tohto typu lietadla do prevádzky vrátane Ruska a Indie. Nasadí ho preto len na lety do krajín, ktoré už zákaz zrušili.



Viceprezident spoločnosti Flydubai, kapitán letovej prevádzky Patrick Gonzenbach informoval, že dodatočný výcvik už absolvovalo 233 pilotov a sú pripravení obnoviť lety 737 MAX. Očakáva tiež, že ďalších 522 pilotov absolvuje výcvik do konca roka.



Spoločnosť Flydubai lieta na starších variantoch lietadiel 737 od začiatku svojej existencie v roku 2009. Dubajské aerolínie si objednali od výrobcu Boeing celkovo 251 modelov 737 MAX vrátane 14 už dodaných.



Letecká spoločnosť minulý rok dosiahla s americkým koncernom Boeing predbežnú dohodu o kompenzáciách za uzemnenie strojov. Na brífingu v utorok sa však odmietla vyjadriť k budúcim dodávkam 737 MAX. Vedúci údržby Glover dodal len toľko, že staršie modely 737 zostanú súčasťou flotily nasledujúcich 8 - 10 rokov, ale nakoniec ich nahradia nové typy MAX.