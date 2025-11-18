< sekcia Ekonomika
FlyDubai si objednal 150 lietadiel Airbus A321
Autor TASR
Dubaj 18. novembra (TASR) - Spoločnosť FlyDubai v utorok na leteckom veľtrhu v Dubaji oznámila objednávku na 150 lietadiel Airbus A321. Cenu objednávky nezverejnila, predstavuje však výrazné rozšírenie flotily nízkonákladovej sesterskej spoločnosti leteckého dopravcu Emirates. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.
Prvá objednávka Airbusov pre spoločnosť FlyDubai je „vzrušujúcim krokom v rozširovaní a diverzifikácii našej flotily,“ povedal na tlačovej konferencii šejk Ahmad bin Saíd al Maktúm, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny Emirates.
Aj letecká spoločnosť Etihad z Abú Zabí si v utorok objednala 16 lietadiel Airbus v rámci svojej snahy o expanziu vďaka zlepšovaniu výsledkov. Objednávka zahŕňa šesť lietadiel A330-900, sedem lietadiel A350-1000 a tri nákladné lietadlá A350F, uviedli obe spoločnosti na tlačovej konferencii bez toho, aby zverejnili cenu. Letecké spoločnosti pri veľkých objednávkach často získajú nižšie ceny, ako sú katalógové.
Etihad dosiahol v roku 2024 rekordný zisk 476 miliónov USD (410,59 milióna eur). Hoci ide o stále malý zisk v porovnaní so ziskom konkurenčnej spoločnosti Emirates v minulom roku vo výške 5,2 miliardy USD, predstavuje zásadný obrat pre Etihad, ktorý zápasil s problémami a zaviedol opatrenia na znižovanie nákladov ešte pred pandémiou nového koronavírusu.
Od roku 2016 zaknihoval Etihad straty vo výške približne 6 miliárd USD, pretože agresívne skupoval podiely v leteckých spoločnostiach od Európy po Áziu, aby mohol konkurovať spoločnostiam Emirates a Qatar Airways.
Samotné aerolínie Emirates si v pondelok (17. 11.) objednali 65 lietadiel Boeing 777-9 v hodnote 38 miliárd USD podľa katalógových cien. Tim Clark, prezident spoločnosti Emirates, v utorok novinárom opäť potvrdil meškania pri dodávkach lietadiel Boeing 777-9 zákazníkom. Uviedol tiež, že Emirates a sesterská nízkonákladová letecká spoločnosť FlyDubai budú môcť rýchlo pridať nové trasy, keď sa dramaticky rozšíri medzinárodné letisko v Dubaji.
Dubaj plánuje projekt v hodnote 35 miliárd USD, ktorý bude mať päť paralelných dráh a 400 brán pre lietadlá a má byť dokončený v priebehu nasledujúceho desaťročia. „Budeme schopní dosiahnuť akékoľvek miesto na planéte,“ povedal Clark.
Ďalší dopravca, Gulf Air, v utorok podpísal dohodu s Boeingom o kúpe najmenej 12 lietadiel 787 Dreamliner. Konečná kúpna zmluva podpísaná na leteckom veľtrhu v Dubaji, završuje oznámenie z júla, že letecká spoločnosť kúpi 12 lietadiel s opciou na ďalších šesť, uviedli aerolínie Gulf Air.
