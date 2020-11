Flydubai spustí 26. novembra priame lety do izraelského Tel Avivu

Dubaj 4. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť flydubai zo Spojených arabských emirátov (SAE) v stredu oznámila, že koncom tohto mesiaca začne s priamymi letmi do izraelského Tel Avivu. Bude to prvá pravidelná komerčná linka medzi oboma mestami po tom, ako sa SAE a Izrael dohodli na normalizácii vzťahov.



Spojené arabské emiráty v septembri podpísali dohodu sprostredkovanú USA o nadviazaní formálnych väzieb s Izraelom vrátane priamych letov medzi oboma krajinami. Ide o prvú takúto dohodu arabského štátu z Perzského zálivu s Izraelom.



Flydubai tak bude od 26. novembra prevádzkovať 14 letov týždenne, teda dvakrát denne, z medzinárodného letiska v Dubaji na letisko v Tel Avive. Letenky sú odteraz v predaji.



Letenky flydubai bude predávať dubajská spoločnosť Emirates, najväčšia letecká spoločnosť SAE, prostredníctvom dohody o spoločnom zdieľaní kódov medzi dopravcami, uviedla hovorkyňa Emirates.



Občania SAE a Izraela môžu navštíviť druhú krajinu bez toho, aby pred cestou požiadali o vízum. Je to súčasť nedávno podpísaných dohôd medzi oboma štátmi.



Aj izraelské letecké spoločnosti Israir a Arkia už inzerovali lety do Dubaja, ktoré sa majú začať 9. decembra, tvrdia však, že ešte stále čakajú na ich konečné schválenie.



El Al Israel Airlines, najväčšia letecká spoločnosť v krajine, zatiaľ nereklamuje lety do Dubaja.



Letecký priemysel na celom svete pritom prežíva najhoršiu krízu vo svojej histórii v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Cestovné obmedzenia a karantény ochromili tento rok väčšinu letov.