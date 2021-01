Flydubai spustí pravidelné lety z Bratislavy do Dubaja 6. februára

Bratislava 14. januára (TASR) – Letecký dopravca flydubai spustí pravidelnú linku z Letiska M. R. Štefánika (BTS) do Dubaja skôr, ako plánoval. Prvý let sa uskutoční už 6. februára 2021 a lietať medzi Bratislavou a Dubajom sa bude 1x týždenne, každú sobotu. Od konca marca (31. 3.) stúpne frekvencia letov na tri týždenne (soboty, stredy a piatky).



Ako ďalej informovala Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika, dopravca zo Spojených arabských emirátov (SAE) sa do Bratislavy vráti vo februári takmer po roku. Svoje lety musel zastaviť od 13. marca 2020 po zákaze civilných letov z dôvodu pandémie nového koronavírusu.



Dodala, že letenky si je možné rezervovať na webovej stránke dopravcu www.flydubai.com.