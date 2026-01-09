< sekcia Ekonomika
Fond BHP Hotels predáva luxusný hotel The Westminster London
Päťhviezdičkový hotel Westminster London, Curio Collection by Hilton, mení majiteľa po úspešnej rekonštrukcii a rebrandingu.
Autor OTS
Londýn/Bratislava 9. januára (OTS) - Súčasní majitelia – fond BHP Hotels SICAV, PPF Real Estate a globálny hotelový prevádzkovateľ Westmont Hospitality Group – sa dohodli na predaji nehnuteľnosti španielskej hotelovej skupine RIU Hotels & Resorts.
„Tento ikonický londýnsky hotel je príkladom našej úspešnej dlhodobej stratégie nákupu, rekonštrukcie a vylepšovania luxusných hotelov, ktoré následne odovzdávame ich novým majiteľom,“ komentoval transakciu Branislav Babík, zakladateľ fondu BHP Hotels SICAV.
Foto: BHP Hotels
Luxusný hotel The Westminster London, Curio Collection by Hilton, s 464 izbami, prešiel v rokoch 2019 až 2021 rebrandingom a rozsiahlou rekonštrukciou. Nachádza sa v štvrti Westminster v historickom centre Londýna, v pešej vzdialenosti od hlavných pamiatok a turistických atrakcií, ako sú Westminsterské opátstvo, Big Ben a Tate Britain.
Pôvodne štvorhviezdičkový hotel DoubleTree by Hilton Hotel London – Westminster, ktorý vlastnila spoločnosť Carolia Westminster Hotel Limited, v roku 2017 odkúpila trojica investorov s nasledujúcim podielom na vlastníctve: Best Hotel Properties a PPF s podielom každá po 45 % a Westmont Hospitality Group s podielom 10 %. Na konci roka 2023 spoločnosť BHP predala svoj podiel v hoteli The Westminster London, Curio Collection by Hilton fondu BHP Hotels SICAV.
