Fond BHP HOTELS SICAV a.s. rozširuje svoje portfólio o hotel v Miláne

Bratislava 18. marca (OTS) - Štvorhviezdičkový hotel Crowne Plaza Milan – Linate sa zaradil do portfólia hotelov fondu kvalifikovaných investorov BHP HOTELS SICAV a.s.hovorí k transakcii zakladateľ fonduHotel Crowne Plaza Milan - Linate, ktorý sa nachádza v juhovýchodnej milánskej štvrti San Donato Milanese, v blízkosti rozsiahleho biznis centra Metanopoli CBD, je vo vlastníctve fondu a hotelového manažéra Westmont Hospitality Group, ktorý drží minoritný podiel. Na základe franšízovej zmluvy so spoločnosťou IHG bude hotel prevádzkovať skupina Westmont Hospitality.Na obstaranie majoritného podielu akcií hotela bol čerpaný úver od J&T Banka a.s. s možnosťou ďalšieho navýšenia na financovanie rekonštrukcie hotela. Odborné poradenstvo pri akvizícii poskytovala fondu spoločnosť Best Hotel Properties a.s.