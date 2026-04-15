Fond BHP HOTELS SICAV a.s. rozširuje svoje portfólio
Fond BHP HOTELS SICAV a.s. rozširuje svoje portfólio o ikonický hotel v Norimbergu.
Autor OTS
Bratislava 15. apríla (OTS) - Fond kvalifikovaných investorov BHP HOTELS SICAV a.s. rozširuje svoje portfólio o prestížny hotel Le Méridien Grand Hotel Nuremberg v Nemecku.
„Táto akvizícia predstavuje dôležitý krok v napĺňaní našej investičnej stratégie. Umožňuje nám vstúpiť na nemecký trh a zároveň ďalej budovať portfólio hotelových aktív s atraktívnou očakávanou návratnosťou kapitálu vo významných a turisticky atraktívnych európskych destináciách,“ uviedol Branislav Babík, zakladateľ fondu BHP Hotels SICAV, medzi ktorého najväčších investorov patrí fond J&T Arch Investments.
Foto: Le Méridien Grand Hotel Nuremberg
Le Méridien Grand Hotel Nuremberg patrí medzi ikonické historické hotely v centre Norimbergu. Vyznačuje sa jedinečnou kombináciou bohatej histórie a nadčasovej elegancie. Hotel ponúka 190 izieb a vlastní ho fond v spolupráci so spoločnosťou Westmont Hospitality, ktorá drží menšinový podiel. Prevádzku hotela bude zabezpečovať spoločnosť Westmont Hospitality na základe franšízovej zmluvy so spoločnosťou Marriott International.
Akvizícia bola financovaná z časti voľných investičných prostriedkov fondu, a to po úspešnom predaji londýnskeho hotela The Westminster začiatkom roka 2026. V krátkodobom horizonte akcionári plánujú refinancovanie transakcie prostredníctvom externého seniorného bankového úveru. Zároveň zvažujú ďalšie investície zamerané na modernizáciu izieb a technologického zázemia hotela.
Foto: Le Méridien Grand Hotel Nuremberg
BHP Hotels SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorov založený v roku 2023 so sídlom v Prahe. Zameriava sa na akvizície a správu prémiových a luxusných hotelov v Európe. Okrem súčasnej investície fond v minulosti vlastnil 45-% podiel v hoteli The Westminster London, ktorý úspešne predal začiatkom roka 2026. Od roku 2025 je súčasťou portfólia aj hotel Crowne Plaza Milan – Linate.
Odborné poradenstvo pri akvizícii poskytla spoločnosť Best Hotel Properties a.s., ktorá sa špecializuje na investície do prémiových a luxusných hotelových nehnuteľností, ako aj na poradenstvo v oblasti akvizícií a správy hotelových aktív.
Spoločnosť Westmont Hospitality, založená v roku 1975, patrí medzi globálnych lídrov v hotelovom sektore. Okrem investícií do hotelových nehnuteľností sa zameriava aj na ich správu a modernizáciu s cieľom maximalizovať hodnotu pre investorov. V súčasnosti pôsobí v Severnej Amerike, Európe, Afrike a Ázii, kde vlastní a spravuje viac ako 500 hotelov.
„Táto akvizícia predstavuje dôležitý krok v napĺňaní našej investičnej stratégie. Umožňuje nám vstúpiť na nemecký trh a zároveň ďalej budovať portfólio hotelových aktív s atraktívnou očakávanou návratnosťou kapitálu vo významných a turisticky atraktívnych európskych destináciách,“ uviedol Branislav Babík, zakladateľ fondu BHP Hotels SICAV, medzi ktorého najväčších investorov patrí fond J&T Arch Investments.
Foto: Le Méridien Grand Hotel Nuremberg
Le Méridien Grand Hotel Nuremberg patrí medzi ikonické historické hotely v centre Norimbergu. Vyznačuje sa jedinečnou kombináciou bohatej histórie a nadčasovej elegancie. Hotel ponúka 190 izieb a vlastní ho fond v spolupráci so spoločnosťou Westmont Hospitality, ktorá drží menšinový podiel. Prevádzku hotela bude zabezpečovať spoločnosť Westmont Hospitality na základe franšízovej zmluvy so spoločnosťou Marriott International.
Akvizícia bola financovaná z časti voľných investičných prostriedkov fondu, a to po úspešnom predaji londýnskeho hotela The Westminster začiatkom roka 2026. V krátkodobom horizonte akcionári plánujú refinancovanie transakcie prostredníctvom externého seniorného bankového úveru. Zároveň zvažujú ďalšie investície zamerané na modernizáciu izieb a technologického zázemia hotela.
Foto: Le Méridien Grand Hotel Nuremberg
BHP Hotels SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorov založený v roku 2023 so sídlom v Prahe. Zameriava sa na akvizície a správu prémiových a luxusných hotelov v Európe. Okrem súčasnej investície fond v minulosti vlastnil 45-% podiel v hoteli The Westminster London, ktorý úspešne predal začiatkom roka 2026. Od roku 2025 je súčasťou portfólia aj hotel Crowne Plaza Milan – Linate.
Odborné poradenstvo pri akvizícii poskytla spoločnosť Best Hotel Properties a.s., ktorá sa špecializuje na investície do prémiových a luxusných hotelových nehnuteľností, ako aj na poradenstvo v oblasti akvizícií a správy hotelových aktív.
Spoločnosť Westmont Hospitality, založená v roku 1975, patrí medzi globálnych lídrov v hotelovom sektore. Okrem investícií do hotelových nehnuteľností sa zameriava aj na ich správu a modernizáciu s cieľom maximalizovať hodnotu pre investorov. V súčasnosti pôsobí v Severnej Amerike, Európe, Afrike a Ázii, kde vlastní a spravuje viac ako 500 hotelov.