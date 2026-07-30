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Fond J&T ARCH II investuje 278 mil. eur do portfólia Sandberg Capital
Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH II po ukončení upisovacieho obdobia realizuje prvú významnú investíciu.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH II po ukončení upisovacieho obdobia realizuje prvú významnú investíciu. Vstupuje do private equity fondu skupiny Sandberg Capital a za približne 278 miliónov eur získava vyše dvojtretinový podiel na jeho investičných akciách. Informovala o tom vo štvrtok PR manažérka J&T Banky Veronika Belušková.
Fond sa v rámci transakcie stáva držiteľom 68 % investičných akcií podfondu Sandberg Private Equity Fund 1. Necelú tretinu, takmer 29 %, naďalej držia partneri Sandberg Capital Martin Fedor, Michal Rybovič a Richard Flimel. Do J&T ARCH II počas prvého upisovacieho obdobia vložili investori takmer 300 miliónov eur. Približne 155 miliónov eur predstavuje kapitál zakladateľských rodín J&T, zvyšnú časť tvoria prostriedky externých investorov, priblížila Belušková.
Aktuálnou akvizíciou získava fond podľa nej expozíciu voči vybudovanému stredoeurópskemu portfóliu, ktoré zahŕňa spoločnosti pôsobiace najmä v sektoroch informačných technológií a podnikového softvéru, vzdelávania a poľnohospodárstva. Popri softvérovej spoločnosti Seyfor ide napríklad o platobný a pokladničný systém Dotykačka Group, vzdelávaciu skupinu Cambridge International School v Bratislave alebo Sanagro Group, jednu z najväčších poľnohospodárskych skupín na Slovensku.
„Investícia do Sandberg Capital je presne tým typom transakcie, na ktorú sme fond J&T ARCH II stavali. Našim investorom dáva prístup k starostlivo vybudovanému private equity portfóliu s lídrami vo svojom odbore. Sandberg Capital dlhodobo preukazuje schopnosť budovať hodnotu v stredoeurópskych firmách a veríme, že toto partnerstvo vytvára základ diverzifikovaného portfólia J&T ARCH II naprieč sektormi,“ zhodnotil člen investičného výboru fondu Adam Tomis.
„Vstup J&T ARCH II nie je len potvrdením doterajších výsledkov nášho prvého fondu, ale predovšetkým odrazovým mostíkom pre ďalšiu fázu spoločného rastu. Naším cieľom je pokračovať v aktívnom rozvoji portfóliových firiem, vyhľadávať nové investičné príležitosti a prinášať investorom fondu atraktívne dlhodobé zhodnotenie,“ doplnil managing partner Sandberg Capital Michal Rybovič.
Fond sa v rámci transakcie stáva držiteľom 68 % investičných akcií podfondu Sandberg Private Equity Fund 1. Necelú tretinu, takmer 29 %, naďalej držia partneri Sandberg Capital Martin Fedor, Michal Rybovič a Richard Flimel. Do J&T ARCH II počas prvého upisovacieho obdobia vložili investori takmer 300 miliónov eur. Približne 155 miliónov eur predstavuje kapitál zakladateľských rodín J&T, zvyšnú časť tvoria prostriedky externých investorov, priblížila Belušková.
Aktuálnou akvizíciou získava fond podľa nej expozíciu voči vybudovanému stredoeurópskemu portfóliu, ktoré zahŕňa spoločnosti pôsobiace najmä v sektoroch informačných technológií a podnikového softvéru, vzdelávania a poľnohospodárstva. Popri softvérovej spoločnosti Seyfor ide napríklad o platobný a pokladničný systém Dotykačka Group, vzdelávaciu skupinu Cambridge International School v Bratislave alebo Sanagro Group, jednu z najväčších poľnohospodárskych skupín na Slovensku.
„Investícia do Sandberg Capital je presne tým typom transakcie, na ktorú sme fond J&T ARCH II stavali. Našim investorom dáva prístup k starostlivo vybudovanému private equity portfóliu s lídrami vo svojom odbore. Sandberg Capital dlhodobo preukazuje schopnosť budovať hodnotu v stredoeurópskych firmách a veríme, že toto partnerstvo vytvára základ diverzifikovaného portfólia J&T ARCH II naprieč sektormi,“ zhodnotil člen investičného výboru fondu Adam Tomis.
„Vstup J&T ARCH II nie je len potvrdením doterajších výsledkov nášho prvého fondu, ale predovšetkým odrazovým mostíkom pre ďalšiu fázu spoločného rastu. Naším cieľom je pokračovať v aktívnom rozvoji portfóliových firiem, vyhľadávať nové investičné príležitosti a prinášať investorom fondu atraktívne dlhodobé zhodnotenie,“ doplnil managing partner Sandberg Capital Michal Rybovič.