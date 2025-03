Fond J&T Arch uzavrel rok 2024 s objemom aktív 4,83 miliardy eur

Bratislava 26. marca (TASR) - Fond kvalifikovaných investorov J&T Arch Investments uzavrel rok 2024 s objemom aktív 4,83 miliardy eur. Objem aktív fondu medziročne vzrástol o takmer 2,6 miliardy eur. V stredu o tom informoval hovorca J&T Banky Milan Janásik.



Eurová rastová trieda investorom priniesla zhodnotenie vo výške 16,02 % a vlaňajší rok uzavrela na hodnote 1,5917 eura za akciu (+4,63 %). Korunová rastová trieda sa za minulý rok zhodnotila o 17,44 % a rok uzavrela na hodnote 1,7656 Kč za akciu (+4,72 % oproti predchádzajúcemu kvartálu).



Dividendové triedy akcií si za posledný štvrťrok 2024 pripísali zhodnotenie o 4,59 % na 59,94 eura v prípade eurovej triedy a o 4,73 % na 1212,93 Kč v prípade korunovej triedy.



„Záujem investorov nás teší a núti nás dosahovať pozitívne výsledky. K tým za posledný kvartál minulého roka prispela nielen naša najväčšia investícia do fondu J&T Alliance, ktorej výkonnosť sa vďaka preceneniu nepriamej investície do 44 % podielu v skupine Energetický a průmyslový holding dotiahla na úroveň možného celoročného maxima, ale nezanedbateľný efekt mali aj dobré výsledky našej investície do Moneta Money Bank (Moneta) a zhodnotenie investície do Emma Alpha Holding,“ uviedol k výsledkom člen investičného výboru J&T Arch Adam Tomis.



(1 EUR = 24,934 CZK)