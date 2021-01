Fond J&T Investments rozšíril svoje investície v logistike

Bratislava 8. januára (TASR) – Fond kvalifikovaných investorov J&T Investments SICAV, založený finančnou skupinou J&T, rozšíril nákupom dvoch nových logistických areálov v Ostrave-Mošnove a Nošoviciach svoje pôsobenie v oblasti logistických nehnuteľností.



Akvizíciou 50 % investičných akcií podfondu Sandberg Privae Equity 2 Fund sprostredkovane vstúpil na prelome rokov aj do tradičného slovenského maloobchodného reťazca s potravinami Terno. V piatok o tom informoval hovorca J&T Banky Milan Janásik.



„Logistické komplexy v dopravne v prvotriednych lokalitách sa dnes ukazujú ako veľmi spoľahlivé investície. Sme radi, že sa nám podarilo rozšíriť našu pôsobnosť okrem Pardubického kraja aj o aktivity Moravskosliezskeho regiónu," zhodnotil získanie ďalších logistických areálov Adam Tomis, člen investičného výboru J&T Investments.



Maloobchodná sieť Terno prevádzkuje na Slovensku viac než 130 predajní pod značkami Kraj, Terno a Moja Samoška. Fond Sandberg, na ktorého čele stojí Martin Fedor, vstúpil do Terna v roku 2016. Odvtedy prešla firma reštrukturalizáciou a modernizáciou, čo v kombinácii s expanziou a otváraním ďalších predajní viedlo k rastu tržieb spoločnosti v priemere o desať percent ročne.



„Segment maloobchodu a veľkoobchodu s potravinami pokladáme za investíciu so stabilným vývojom a s pomerne nízkou mierou rizika, čo napokon dokazujú aj udalosti posledných mesiacov. Doteraz dosiahnuté výsledky manažérskeho tímu dosadeného Martinom Fedorom spolu s ambicióznymi plánmi nás navyše presvedčili o významnom rastovom potenciáli spoločnosti v nasledujúcich rokoch," vysvetlil hlavné dôvody druhej investície Tomis.



Fond kvalifikovaných investorov J&T Investments SICAV založila v januári 2020 finančná skupina J&T Finance Group SE. Pre fond sú vyhľadávané investičné príležitosti hlavne v oblasti neverejne obchodovaných aktív. Hlavným zameraním dlhodobého diverzifikovaného portfólia sú oblasti nehnuteľností, energetiky, médií, cestovného ruchu a voľného času, e-commerce a sektory novej ekonomiky.