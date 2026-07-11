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Fond na podporu cestovného ruchu dostal skoro 800 žiadostí
Záujemcovia mohli žiadať o príspevok počas dvoch mesiacov od 30. apríla do 30. júna.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Fond na podporu cestovného ruchu (FNPCR) dostal 789 žiadostí o príspevok na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch Slovenska v roku 2026 v celkovej požadovanej výške viac ako 202 miliónov eur. Aj v tomto roku môže podporiť projekty sumou maximálne 19 miliónov eur. „V súčasnosti prebieha administratívna kontrola doručených žiadostí, ich evidencia a spracovanie,“ potvrdila pre TASR riaditeľka FNPCR Zuzana Luhová.
Záujemcovia mohli žiadať o príspevok počas dvoch mesiacov od 30. apríla do 30. júna. Podľa riaditeľky fondu naprieč celým Slovenskom je veľký záujem o budovanie cyklotrás, kempingov, glampingov (luxusné kempovanie spájajúce pobyt v prírode s komfortom hotela), obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, podporu kúpeľníctva a výstavbu oddychových zón.
„Celková alokácia výzvy predstavuje 19 miliónov eur. V prípade, že súčet oprávnených požiadaviek presiahne disponibilnú alokáciu, nie je možné podporiť všetky projekty. Splnenie formálnych podmienok výzvy samo osebe nezakladá právny nárok na poskytnutie príspevku,“ priblížila Luhová.
O podpore rozhoduje Správna rada FNPCR na základe odborného hodnotenia a disponibilných finančných prostriedkov. „Určite bude prerozdelená celá suma určená vo výzve, pretože ak by sme chceli podporiť všetky projekty, chýbalo by ešte okolo 183 miliónov eur,“ uviedla.
Zámerom výzvy je rozvoj a modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v šiestich tematických oblastiach, s dôrazom najmä na zvyšovanie atraktivity destinácií, predlžovanie priemernej dĺžky pobytu návštevníkov a podporu celoročnej návštevnosti. Oprávnenými aktivitami sú rozvoj infraštruktúry pre kultúrny a vidiecky cestovný ruch, zlepšovanie podmienok pre cykloturistiku, pešiu turistiku a rozvoj siete turistického značenia, verejná miestna infraštruktúra, turisticko-rekreačná a vodná infraštruktúra, rozvoj zdravotného cestovného ruchu v kúpeľníctve, rekreácia pri vode, kemping a karavaning.
Žiadosti budú posudzovať v súlade s podmienkami výzvy a hodnotiacimi kritériami. „Posudzuje sa najmä súlad projektu s cieľmi výzvy, kvalita a pripravenosť projektu, jeho realizovateľnosť, hospodárnosť a očakávaný prínos pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu,“ vymenovala Luhová.
Uvedenú lehotu na predkladanie žiadostí podľa riaditeľky určili s cieľom poskytnúť žiadateľom primeraný čas na prípravu projektov a kompletizáciu povinných príloh. Fond zároveň počas trvania výzvy priebežne poskytoval metodické usmernenia a odpovede na otázky žiadateľov.
„Žiadosti posudzuje odborná komisia zriadená v súlade so štatútom fondu a internými predpismi. Členovia komisie posudzujú projekty nezávisle a odborne. Po ukončení odborného hodnotenia sa projekty, ktoré splnili všetky podmienky výzvy, predkladajú správnej rade na schválenie,“ ozrejmila Luhová.
Správna rada má deväť členov, jej predsedníčkou je Mária Nepšinská. Ďalej ju tvoria zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Zväzu cestovného ruchu SR, Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácie organizácií cestovného ruchu, Asociácie slovenských kúpeľov, Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a Úradu vlády SR.
Správna rada má o podpore projektov rozhodnúť do 90 dní od uzavretia výzvy, teda do 30. septembra. „Fond bude postupovať v súlade s lehotami ustanovenými vo výzve. Cieľom je zabezpečiť riadne administratívne overenie, odborné hodnotenie a rozhodnutie správnej rady v stanovenej lehote, pričom prioritou zostáva zachovanie transparentnosti a kvality hodnotiaceho procesu,“ dodala pre TASR Luhová.
Žiadatelia budú povinní zabezpečiť spolufinancovanie podporených projektov z vlastných zdrojov vo výške minimálne 20 % z celkových oprávnených výdavkov, ak podliehajú schéme minimálnej pomoci, alebo minimálne 10 %, ak minimálnej pomoci nepodliehajú. Miera spolufinancovania je záväzná a prijímatelia ju musia dodržať pri každej jednotlivej rozpočtovej položke projektu.
Minimálna výška príspevku na projekt je 50.000 eur. Maximálna výška príspevku na projekt podliehajúci minimálnej pomoci je 300.000 eur (maximálna intenzita pomoci 80 %) a na projekt nepodliehajúci tejto pomoci je 500.000 eur (90 %). Projekty treba realizovať najneskôr do 31. marca 2029.
Záujemcovia mohli žiadať o príspevok počas dvoch mesiacov od 30. apríla do 30. júna. Podľa riaditeľky fondu naprieč celým Slovenskom je veľký záujem o budovanie cyklotrás, kempingov, glampingov (luxusné kempovanie spájajúce pobyt v prírode s komfortom hotela), obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, podporu kúpeľníctva a výstavbu oddychových zón.
„Celková alokácia výzvy predstavuje 19 miliónov eur. V prípade, že súčet oprávnených požiadaviek presiahne disponibilnú alokáciu, nie je možné podporiť všetky projekty. Splnenie formálnych podmienok výzvy samo osebe nezakladá právny nárok na poskytnutie príspevku,“ priblížila Luhová.
O podpore rozhoduje Správna rada FNPCR na základe odborného hodnotenia a disponibilných finančných prostriedkov. „Určite bude prerozdelená celá suma určená vo výzve, pretože ak by sme chceli podporiť všetky projekty, chýbalo by ešte okolo 183 miliónov eur,“ uviedla.
Zámerom výzvy je rozvoj a modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v šiestich tematických oblastiach, s dôrazom najmä na zvyšovanie atraktivity destinácií, predlžovanie priemernej dĺžky pobytu návštevníkov a podporu celoročnej návštevnosti. Oprávnenými aktivitami sú rozvoj infraštruktúry pre kultúrny a vidiecky cestovný ruch, zlepšovanie podmienok pre cykloturistiku, pešiu turistiku a rozvoj siete turistického značenia, verejná miestna infraštruktúra, turisticko-rekreačná a vodná infraštruktúra, rozvoj zdravotného cestovného ruchu v kúpeľníctve, rekreácia pri vode, kemping a karavaning.
Žiadosti budú posudzovať v súlade s podmienkami výzvy a hodnotiacimi kritériami. „Posudzuje sa najmä súlad projektu s cieľmi výzvy, kvalita a pripravenosť projektu, jeho realizovateľnosť, hospodárnosť a očakávaný prínos pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu,“ vymenovala Luhová.
Uvedenú lehotu na predkladanie žiadostí podľa riaditeľky určili s cieľom poskytnúť žiadateľom primeraný čas na prípravu projektov a kompletizáciu povinných príloh. Fond zároveň počas trvania výzvy priebežne poskytoval metodické usmernenia a odpovede na otázky žiadateľov.
„Žiadosti posudzuje odborná komisia zriadená v súlade so štatútom fondu a internými predpismi. Členovia komisie posudzujú projekty nezávisle a odborne. Po ukončení odborného hodnotenia sa projekty, ktoré splnili všetky podmienky výzvy, predkladajú správnej rade na schválenie,“ ozrejmila Luhová.
Správna rada má deväť členov, jej predsedníčkou je Mária Nepšinská. Ďalej ju tvoria zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Zväzu cestovného ruchu SR, Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácie organizácií cestovného ruchu, Asociácie slovenských kúpeľov, Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a Úradu vlády SR.
Správna rada má o podpore projektov rozhodnúť do 90 dní od uzavretia výzvy, teda do 30. septembra. „Fond bude postupovať v súlade s lehotami ustanovenými vo výzve. Cieľom je zabezpečiť riadne administratívne overenie, odborné hodnotenie a rozhodnutie správnej rady v stanovenej lehote, pričom prioritou zostáva zachovanie transparentnosti a kvality hodnotiaceho procesu,“ dodala pre TASR Luhová.
Žiadatelia budú povinní zabezpečiť spolufinancovanie podporených projektov z vlastných zdrojov vo výške minimálne 20 % z celkových oprávnených výdavkov, ak podliehajú schéme minimálnej pomoci, alebo minimálne 10 %, ak minimálnej pomoci nepodliehajú. Miera spolufinancovania je záväzná a prijímatelia ju musia dodržať pri každej jednotlivej rozpočtovej položke projektu.
Minimálna výška príspevku na projekt je 50.000 eur. Maximálna výška príspevku na projekt podliehajúci minimálnej pomoci je 300.000 eur (maximálna intenzita pomoci 80 %) a na projekt nepodliehajúci tejto pomoci je 500.000 eur (90 %). Projekty treba realizovať najneskôr do 31. marca 2029.