Fond na podporu cestovného ruchu podporí infraštruktúrne projekty
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Fond na podporu cestovného ruchu (FPCR) z finančných prostriedkov v objeme 20 miliónov eur aj v tomto roku podporí infraštruktúrne projekty zamerané na rozvoj v sektore cestovného ruchu. Fond má uvedenú sumu podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR každoročne alokovanú na základe zákona o FPCR.
„V minulom roku bola táto suma v historicky prvej výzve fondu vyčerpaná v plnej výške. V roku 2026 ministerstvo odporúča sledovať webové sídlo Fondu na podporu cestovného ruchu, kde budú priebežne zverejňované aktuálne informácie o výzvach,“ uviedol pre TASR hovorca MCRŠ Patrik Velšic.
Fond na svojom portáli výzvu na podporu projektov cestovného ruchu na tento rok zatiaľ nezverejnil.
Podľa zoznamu prijímateľov príspevku na základe výzvy z minulého roka schválil podporu na realizáciu projektov v celkovom objeme takmer 19 miliónov eur vyše 80 žiadateľom. Z toho mestám a obciam schválil viac ako osem miliónov eur, právnickým a fyzickým osobám zhruba 7,9 milióna eur, kúpeľom vyše dvoch miliónov eur a iným subjektom verejnej správy viac ako milión eur.
