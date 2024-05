Fond na podporu slovenských startupov navyšuje kapitál o 15,3 mil. eur

Bratislava 28. mája (TASR) - Investičný fond zameraný na podporu inovatívnych slovenských firiem s globálnym potenciálom Venture to Future Fund (VFF) oznámil navýšenie kapitálu o 15,3 milióna eur. Tieto zdroje pochádzajú z plánu obnovy a investoval ich Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku prostredníctvom štátneho investičného fondu Slovak Investment Holding. Dodatočné financovanie predĺži investičné obdobie VFF o viac ako dva roky.



Prostriedky navýšené vďaka Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA), ktorá je vykonávateľom Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti, sú určené predovšetkým slovenským technologickým spoločnostiam v rastovej fáze na rozšírenie tímu, vývoj a zdokonalenie produktov a posilnenie ich pozície na globálnom trhu.



"Dodatočné financovanie z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré predĺži investičné obdobie Venture to Future Fund, je obrovskou vzpruhou pre naše inovatívne technologické firmy. Európske peniaze umožnia našim startupom rozvíjať talenty, zdokonaľovať produkty a expandovať na nové trh," zhodnotil podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



"Navýšenie kapitálu prichádza v čase, keď vidíme na trhu veľký potenciál s množstvom zaujímavých investičných príležitostí. Spomalenie ekonomického rastu v minulom roku spôsobilo, že mnohé startupy boli nútené hľadať financovanie skôr, ako plánovali. Zároveň máme v lokálnych podmienkach málo investorov, ktorí sú ochotní investovať do takýchto rizikových projektov a ich objem financií mnohokrát nezodpovedá rastovým potrebám firiem," priblížil predseda predstavenstva VFF Matej Říha.



Venture to Future Fund s počiatočným kapitálom 40,4 milióna eur bol založený v roku 2019 ako výsledok spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií (MF) SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. Od svojho spustenia podporil 16 spoločností, z ktorých viaceré už majú medzinárodný presah a prinášajú globálne uznávané riešenia.



Vďaka aktuálnemu navýšeniu kapitálu sa predlžuje investičné obdobie fondu a bude tak môcť investovať aj v roku 2026. Výška investície sa môže pohybovať od 400.000 eur do 7 miliónov eur, čo je zvýšenie z pôvodných 4,9 milióna eur. VFF vždy investuje spoločne s nezávislými súkromnými spoluinvestormi, a to za rovnakých podmienok a s rovnakým podielom na riziku a výnosoch.