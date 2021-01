Fond na podporu športu zverejnil výzvu na modernizáciu infraštruktúry

Bratislava 21. januára (TASR) – Fond na podporu športu zverejnil výzvu zameranú na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Na tento zámer je alokovaná suma vo výške 15 miliónov eur. Uviedol to podpredseda správnej rady Fondu na podporu športu Jaroslav Rybánsky.



Suma bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne desiatich percent z celkovej sumy finančných prostriedkov. Oprávnenými žiadateľmi sú podľa Rybánskeho športové organizácie, obce a vyššie územné celky. "Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50.000 eur a maximálna výška je 1,5 milióna eur," uviedol Rybánsky.



"Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 percent z celkových oprávnených nákladov," uvádza sa na webe Fondu na podporu športu. Výzva bola zverejnená 31. decembra 2020, pričom podávanie žiadosti sa začne od 15. februára a končí sa 1. marca.



Rybánsky dodal, že do budúcnosti bude potrebné vytvoriť komplexnú pasportizáciu športovej infraštruktúry, aby vznikla mapa športovej infraštruktúry.