Fond na podporu vzdelávania vyplatil vlani 337 stabilizačných pôžičiek

Bratislava 10. apríla (TASR) - Fond na podporu vzdelávania vyplatil v roku 2020 337 stabilizačných pôžičiek v celkovej výške 674.000 eur. Financie účelovo vyčlenené na tento druh pôžičky niekoľkonásobne predmetnú sumu prevýšili. Vyplýva to z výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020 zverejnenej na jeho webe.



V správe sa konštatuje, že stále zostáva výzvou pre fond, aby v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR zvýšil záujem o stabilizačnú pôžičku, ako aj rozšíril počet žiadateľov.



"Fond na podporu vzdelávania zaznamenal mierny pokles záujmu študentov o pôžičku, čo bolo spôsobené predovšetkým presunom vyučovania do online priestoru," uvádza sa v správe. To zmenilo aj typ žiadateľa, kým doteraz išlo predovšetkým o študenta, ktorý si pôžičkou zabezpečoval bežný život, v roku 2020 využívali študenti pôžičku najmä na nákup nevyhnutnej techniky na vzdelávanie. Pôžička bola vyplatená 821 študentom v celkovej výške 3.115.400 eur. V celkovej sume alokovaných prostriedkov došlo teda aj napriek poklesu žiadateľov k miernemu zvýšeniu.



Fond na podporu vzdelávania pomohol aj 291 pedagógom prostredníctvom pôžičky pre pedagógov vo výške 2.687.200 eur.



Z výročnej správy vyplýva, že v roku 2021 čakajú fond zmeny v zákone o Fonde na podporu vzdelávania. "Je to obrovská šanca odstrániť niektoré legislatívne prekážky a nastaviť systém pôžičiek tak, aby bol dostupný pre naozaj každého, kto pôžičku potrebuje," píše sa v v správe.