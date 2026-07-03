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Fond na rozvoj Trnavského kraja rozdelí v tomto roku 1,2 milióna eur
Presný zoznam podporených projektov je na webe krajskej samosprávy.
Autor TASR
Trnava 3. júla (TASR) - Fond na rozvoj Trnavského kraja podporí v tomto roku aktivity sumou 1,2 milióna eur. Po prvom kole, keď rozdelil 800.000 eur medzi 117 úspešných žiadostí, smeruje v druhom kole ďalších 400.000 eur na rozvojové aktivity miestnych akčných skupín (MAS), mikroregiónov a združení obcí. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Podporu v objeme 55.000 eur získalo napríklad Malokarpatské partnerstvo z okresu Trnava na vypracovanie stratégie rozvoja územia a zapojenie miestnych partnerov do plánovania jeho ďalšieho smerovania. Na Záhorí podporí kraj sumou 40.000 eur MAS Záhorie, ktorá zabezpečí nové prvky verejných priestranstiev vo viacerých obciach okresu Senica. Z krajskej samosprávy ďalej informovali, že na juhu kraja poputuje 46.000 eur pre MAS Podunajsko na obstaranie deväťmiestneho vozidla, ktoré uľahčí organizáciu kultúrnych, spoločenských a komunitných podujatí v 21 členských obciach.
Podporu získali aj ďalšie združenia z rôznych častí Trnavského kraja. Napríklad združenie Holeška zabezpečí mobilné pódium pre kultúrne podujatia v obciach okresu Piešťany, Mikroregión 11 PLUS rozšíri environmentálne vzdelávacie aktivity na základných školách a Mikroregión Klátovské rameno obstará vybavenie na organizáciu spoločenských a kultúrnych podujatí vo viacerých obciach okresu Dunajská Streda. Presný zoznam podporených projektov je na webe krajskej samosprávy.
Podporu v objeme 55.000 eur získalo napríklad Malokarpatské partnerstvo z okresu Trnava na vypracovanie stratégie rozvoja územia a zapojenie miestnych partnerov do plánovania jeho ďalšieho smerovania. Na Záhorí podporí kraj sumou 40.000 eur MAS Záhorie, ktorá zabezpečí nové prvky verejných priestranstiev vo viacerých obciach okresu Senica. Z krajskej samosprávy ďalej informovali, že na juhu kraja poputuje 46.000 eur pre MAS Podunajsko na obstaranie deväťmiestneho vozidla, ktoré uľahčí organizáciu kultúrnych, spoločenských a komunitných podujatí v 21 členských obciach.
Podporu získali aj ďalšie združenia z rôznych častí Trnavského kraja. Napríklad združenie Holeška zabezpečí mobilné pódium pre kultúrne podujatia v obciach okresu Piešťany, Mikroregión 11 PLUS rozšíri environmentálne vzdelávacie aktivity na základných školách a Mikroregión Klátovské rameno obstará vybavenie na organizáciu spoločenských a kultúrnych podujatí vo viacerých obciach okresu Dunajská Streda. Presný zoznam podporených projektov je na webe krajskej samosprávy.