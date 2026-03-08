< sekcia Ekonomika
Fond: Obnovy bytoviek zo zdrojov EÚ a SR vzrástli na 490 miliónov
Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka informoval, že z pôvodného balíka vyše 411 miliónov eur na obnovu bytových budov už použili viac ako polovicu.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Finančný balík zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu na podporu obnovy bytových budov v rámci Programu Slovensko 2021 až 2027 vzrástol o 78,6 milióna eur na viac ako 490 miliónov eur. Podľa aktuálneho dodatku k zmluve o financovaní z roku 2024 medzi Ministerstvom dopravy (MD) SR a Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) z uvedenej sumy predstavujú prostriedky EÚ 416,5 milióna eur a spolufinancovanie k ním zo štátneho rozpočtu 73,5 milióna eur. Európske zdroje sa zvýšili zhruba o 67 miliónov eur a domáce takmer o 12 miliónov eur.
Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka informoval, že z pôvodného balíka vyše 411 miliónov eur na obnovu bytových budov už použili viac ako polovicu. „Od roku 2024 sme čerpali balík 411 miliónov eur. Tento eurofondový balík je určený práve na obnovu bytového fondu. Konkrétne na aktivity, ktoré súvisia so zatepľovaním a s úsporou energií, teda zvyšovanie energetickej efektívnosti týchto budov,“ povedal vo videu fondu Lipka.
V minulom roku vyčerpali z tohto balíka vyše 166 miliónov eur, čo bolo medziročne o 62 % viac. „Keď to zrátam aj s rokom 2024, keď to bolo viac ako 100 miliónov eur (102,5 milióna eur - pozn. TASR), tak balík, ktorý máme čerpať do roku 2029, veľmi efektívne a úspešne čerpáme tak, že už viac ako polovicu sme z neho vyčerpali,“ poznamenal šéf ŠFRB.
Keďže na Slovensku sa podľa neho nie vždy darí efektívne a časovo dobre čerpať eurofondy, považuje to za finančne najväčší úspech fondu v roku 2025.
ŠFRB priznal v roku 2025 úvery na viaceré účely podpory bývania v celkovom objeme takmer 378 miliónov eur na vyše 28.000 bytových jednotiek. Suma priznaných úverov medziročne vzrástla o viac ako 24 miliónov eur. Podľa údajov k 31. decembru 2025 fond zároveň uzatvoril zmluvy vrátane dodatkov zhruba za 209,5 milióna eur takmer na 15.000 bytov. Celková priznaná podpora na obnovu bytových budov dosiahla vlani viac ako 258 miliónov eur, uzatvorené zmluvy s dodatkami mali objem takmer 120 miliónov eur.
