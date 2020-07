Fond obnovy je agenda pre premiéra, tvrdia slovenskí europoslanci

Bratislava 23. júla (TASR) – Fond obnovy a čerpanie zdrojov z neho je agendou pre premiéra. Zhodli sa na tom europoslanci Michal Šimečka a Eugen Jurzyca počas štvrtkovej tlačovej konferencie. Podľa nich to bude zložitý technický aj politický boj a nikto okrem premiéra nemá dostatočnú autoritu tieto procesy koordinovať.



Slovenskí europoslanci dohodu lídrov vítajú, Ivan Štefanec podotkol, že pre Slovensko je dohoda jednoznačne výhodná, je totiž treťou najlepšou krajinou z hľadiska možných príjmov na obyvateľa. „Myslím si, že momentálne je veľkou výzvou pre slovenskú exekutívu, aby sa pripravila na výzvu – čo, kto a ako,“ dodal Štefanec s tým, že veľmi dôležité je povedať, ako tieto zdroje bude Slovensko čerpať.



Europoslanec Robert Hajšel si myslí, že fakt, že lídri dospeli k nejakej dohode, je dobrým znamením aj pre samotné finančné trhy, že Európska únia žije. Kritizuje však okresávanie programov, ktoré mali ambíciu posunúť EÚ dopredu – napríklad digitalizácia či zelená transformácia. Za fér nepovažuje ani odstránenie nástroja na podporu platobnej schopnosti firiem zo samotného fondu obnovy.



Jurzyca tiež upozorňuje, že v celom projekte by sa malo viac hovoriť o reformách zameraných na hospodársky rast. „Rozumiem, že teraz sú in iné témy a že sa veľa hovorí o digitalizácii, o greendeale, o reforormách školstva, zdravotníctva, a tak ďalej – a je to aj legitímne, ale hovorím tiež, že bez reforiem zameraných na hospodársky rast nebude z čoho financovať tie ostatné ciele,“ vysvetlil s tým, že práve preto treba výdavky minúť efektívne. Pritom efektivita sa dá zistiť iba tak, že sa budú merať výsledky jednotlivých projektov.



Európsky parlament (EP) vo štvrtok začal plenárnu schôdzu, rokuje o svojom stanovisku k dohode lídrov členských krajín EÚ. Slovenskí europoslanci tvrdia, že europarlamentu sa mnoho vecí nepáči a je čo na dohode kritizovať a zlepšovať. Ako spresnil Štefanec, výhrady poslancov EP sa týkajú hlavne poklesu prostriedkov vo viacročnom finančnom rámci na vzdelanie, vedu, výskum a obranu oproti tomu, čo parlament navrhoval. EP by tiež chcel jasnejšie definovanie dodržiavania princípov právneho štátu. Myslí si však, že môže dôjsť k posunom v rámci viacročného finančného rámca, ale celková suma ostane podľa neho nezmenená.