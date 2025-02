Fond rozvoja bývania vlani rozdelil na úveroch takmer 50 miliónov eur

Bratislava 3. februára (TASR) - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v minulom roku podporil úverom 380 žiadateľov v celkovej výške takmer 50 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2023. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.



"Keď začnem fyzickými osobami, v roku 2024 sme vďaka výhodným podmienkam mohli podporiť až 380 žiadateľov, ktorí si prostredníctvom úveru od ŠFRB s jedným percentom úroku na celú dobu splácania mohli obstarať či už svoj dom alebo byt do osobného vlastníctva. Formou úveru sme podporili týchto žiadateľov vo výške takmer 50 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2023," uviedol Lipka.



Doplnil, že ŠFRB pri obstarávaní nájomných bytov samosprávami prispel k obstaraniu 774 nových nájomných bytov a objem investícií bol o 42 miliónov eur vyšší ako v roku 2023. Lipka tiež priblížil, že významným benefitom pre samosprávy pri financovaní nájomných bytov je možnosť získať nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Ministerstva dopravy (MD) SR.



Pripomenul, že ŠFRB v minulom roku financoval aj obnovu bytových domov v objeme 228 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 o 58 miliónov eur viac. Lipka spomenul aj čerpanie eurofondov na obnovu bytových domov, keď z prvej tranže vo výške 112 miliónov eur ŠFRB vyčerpal celú sumu. "Mali sme 100 % čerpanie fondov a naše zdroje sme tým pádom mohli použiť na iné účely," uviedol. Jedným z účelov, ktorý podľa neho zaznamenal vlani vzrastajúcu tendenciu, je obstaranie zariadení sociálnych služieb, do ktorého išlo zo ŠFRB 25 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 päťnásobne viac.



Ministerstvo dopravy, ktoré pondelkovú tlačovú konferenciu zvolalo, tiež chcelo prostredníctvom nej zdôrazniť rozdiel medzi ŠFRB a Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). "V praxi sa stretávame s otázkami predovšetkým zo strany samospráv, či nejakým spôsobom štátny fond teraz bude zasahovať do agentúry, či sa nejakým spôsobom prekrývajú alebo ako budú ďalej fungovať," priblížil štátny tajomník MD SR Igor Choma.



Vysvetlil, že agentúra bude zastrešovať predovšetkým segment nájomných bytov, ktoré budú na štandardnej vysokej úrovni so štandardným nájomným, no s istými benefitmi od štátu. "Na druhej strane je ŠFRB inštitúcia, ktorá pobeží paralelne s agentúrou, ale stále sa ŠFRB bude venovať predovšetkým poskytovaniu úverových zdrojov na výstavbu nájomného bývania nižšieho sociálneho štandardu," doplnil Choma.