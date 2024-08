Bratislava 26. augusta (TASR) - Fond SK-NIC otvára od septembra ďalšiu výzvu pre malé projekty za celkovo 100.000 eur. Vyhlásené boli tri témy, ktoré sa týkajú informačných technológií (IT). Informoval o tom v pondelok Darius Hatok zo spoločnosti SK-NIC.



Žiadatelia sa môžu prihlásiť do témy Inovatívne produkty alebo služby využívajúce informačno-komunikačné technológie alebo do témy Projekty podporujúce e-zdravie s využitím informačno-komunikačných technológií. V rámci tretej témy sa môžu prihlásiť projekty zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.



"Čas na vypracovanie projektu a zaslanie žiadostí je do 15. októbra tohto roka do 13.00 h. Znenie výzvy, inštrukcie a všetky dôležité informácie nájdete na našom webovom sídle virtualno.sk," dodal hovorca spoločnosti.



Fond SK-NIC začal činnosť vo svojej súčasnej podobe v roku 2019 a jeho výzvy sú vyhlasované jeden alebo dvakrát ročne. Zatiaľ bolo vyhlásených osem výziev, spracovaných celkom 1232 žiadostí a podporených bolo 118 projektov v celkovej hodnote 1,5 milióna eur.