Fond SK-NIC podporí ďalšie projekty v celkovej sume 300.000 eur

Bratislava 23. augusta (TASR) - Fond SK-NIC podporí ďalších 13 projektov v rámci výzvy pre veľké projekty 2024, a to v celkovej sume 300.000 eur. Informovala o tom v piatok spoločnosť SK-NIC, ktorá je správcom domény .sk.



"Ako sme nedávno avizovali, o finančnú podporu sa uchádzalo až 205 projektov, ktorých predkladateľmi boli rôzne organizácie, združenia, spolky, neziskové organizácie či jednotlivci z celého Slovenska. Suma všetkých žiadostí prekročila neuveriteľných 5,2 milióna eur," uviedla spoločnosť.



Dodala, že na výber boli tri okruhy tém, pričom najpopulárnejšou zostáva e-vzdelávanie. Ďalšou témou bola podpora inteligentných miest, ktorá bola vyhlásená prvýkrát, a digitálna inklúzia. Medzi úspešných žiadateľov poslednej výzvy patria Stredná zdravotnícka škola v Prešove, OpenLab, Touch&Speech, Informatika 2.0, Žilinská univerzita v Žiline, Aj Ty v IT a ďalší.



"Každý z týchto projektov má podľa nás zmysel a očakávame jeho pozitívny vplyv na rozvoj nášho spoločného virtuálneho Slovenska. Už teraz sa tešíme na zaujímavé detaily a myšlienky žiadateľov na verejnej prezentácii, ktorú organizujeme vždy po uzavretí výzvy. Našim cieľom nie je totiž len uviesť projekty do života, ale predstaviť ich aj verejnosti," dodal generálny riaditeľ spoločnosti Peter Bíro.



Fond SK-NIC začal svoju činnosť vo svojej súčasnej podobe v roku 2019, pričom výzvy vyhlasuje jeden alebo dvakrát ročne. Počas jeho existencie bolo zatiaľ vyhlásených osem výziev, spracovaných celkom 1232 žiadostí o podporu a podporených bolo 118 projektov v celkovej hodnote 1,5 milióna eur.