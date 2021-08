Fontána na Palatínovej ulici v Komárne ožila po vyše desiatich rokoch

Komárno 22. augusta (TASR) – Fontána na Palatínovej ulici v Komárne je po vyše desiatich rokoch opäť funkčná. Zrekonštruovanú vodnú atrakciu slávnostne spustili do prevádzky vo štvrtok (19. 8.). Rekonštrukcia si vyžiadala náklady vo výške 71.799 eur s DPH, financovala ju spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, ktorej vlastníkom je mesto Komárno.



„Rekonštrukcia fontány bola financovaná z balíka, ktorý každoročne v zmysle modelu fungovania platného od roku 2018 investujeme do rozvoja vodárenského majetku mesta Komárno. Z tohto zdroja rekonštruujeme vodovodné potrubia, kanalizáciu, rôzne zariadenia, prípadne rozširujeme vodovodnú sieť. Do rozvoja a údržby mestského majetku investujeme ročne približne 800.000 eur,“ informoval generálny riaditeľ spoločnosti Patrik Ruman.



Fontána na rohu Palatínovej a Lehárovej ulice bola vybudovaná v novembri 2006, posledných desať rokov však nefungovala. Pravdepodobne v dôsledku chybnej realizácie voda z vodného systému fontány odtekala do pivníc okolostojacich budov. Tento problém sa opravou odstrániť nedal, bola potrebná komplexná prestavba, čím v podstate vznikla nová vodná atrakcia.



Atrakcia sa skladá z jedného väčšieho a troch menších bazénov. Tri vodné výstupy veľkého bazéna pumpujú vodu do výšky 60 až 70 centimetrov, pričom v každom menšom bazéne žblnkoce do rovnakej výšky jeden vodný stĺpik. Vo večerných hodinách je fontána osvietená, meniace sa farebné svetlo sfarbuje vodu postupne rôznymi farbami. „V rámci investície bolo do fontány zabudovaných okrem iného šesť vodných čerpadiel s výkonom 2040 kilowattov, filtračné čerpadlá a iné pumpy, LED žiarovky a ďalšie svietidlá,” uviedol Ruman. Pri projektovaní fontány dbalo aj na ekonomické prevádzkovanie a nerušené fungovanie aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.



Informačné mramorové dosky, ktoré sa nachádzali v predchádzajúcej fontáne, sú umiestnené vedľa nej. Trojjazyčne je na nich uvedená krátka história mesta a informácie o pevnostnom systéme.