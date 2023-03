Foodpanda sa mení na foodoru

Bratislava 31. marca (OTS) - V rámci našej transformácie na jednu európsku značku sa osem európskych trhov spoločnosti Delivery Hero od 1. mája zmení na značku foodora. Tento brand je už známy a veľmi silný na trhoch vo Švédsku, Nórsku, Dánsku a Fínsku.Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Rakúsko sa budú meniť na, čím sa zmenia zo súčasných lokálnych značiek (Mjam, foodpanda a Dáme Jídlo). Pridajú sa tak k 4 severským krajinám – Nórsku, Švédsku, Fínsku a Dánsku, kde má meno. To znamená, žesa k značkev severských krajinách pripoja štyri trhy v EÚ, ktoré pôsobia pod rôznymi značkami Delivery Hero, a to za podpory doteraz najväčšej mediálnej kampane.Budú si zákazníci musieť stiahnuť ďalšiu aplikáciu? Nie, zákazníci foodpanda si len počkajú na aktualizáciu aplikácie, ktorú už majú v telefónoch. Odbude k dispozícií nová aplikácia foodora prea odpríde prostredníctvomAktualizácia aplikácie bude prichádzať po vlnách a zo začiatku bude fungovať aj stará aplikácia, ktorú postupne nahradí nová verzia. Aktualizácia nebude mať vplyv na jej základné funkcie. Zoznam obľúbených reštaurácií, predchádzajúcich objednávok a užívateľské hodnotenia zostanú po aktualizácii nezmenené. Nová aplikácia bude mať úplne nový vizuálny štýl, ktorý je navrhnutý špeciálne pre zlepšenie používateľského zážitku.Spolu s uvedením novej značky a aplikácie sa bude foodora zameriavať na plošné zlepšenie služieb pre súčasných, ale aj nových zákazníkov. Jedným z hlavných tohtoročných cieľov je zabezpečiť, aby všetci zákazníci zažili rýchlosť a bezproblémovosť donáškovej služby od momentu, kedy si objednajú jedlo, až po jeho doručenie. Budeme pracovať na zvýšení počtov našich kuriérov, čo sa prejaví na rýchlejšom dodaní objednávok.Zákazníci sa taktiež môžu tešiť na množstvo spoluprác a akcií s ich lokálnymi obľúbenými podnikmi. Pritom budeme taktiež pokračovať vo výhodných spoluprácach s našimi kľúčovými partnermi ako sú napríklad McDonald’s, Burger King alebo KFC.Delivery Hero je popredná svetová platforma pre lokálne doručovanie, ktorá poskytuje svoje služby vo viac ako 70 krajinách v Ázii, Európe, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a v Afrike. Spoločnosť začala v roku 2011 ako donášková služba potravín a dnes prevádzkuje vlastnú donáškovú platformu na štyroch kontinentoch. Okrem toho je spoločnosť Delivery Hero priekopníkom v segmente e-commerce, novej generácie elektronického obchodovania, ktorého cieľom je priniesť zákazníkom potraviny a tovar pre domácnosť za menej ako jednu hodinu a pravidelne tak dosahovať časy doručenia v priebehu 20 až 30 minút. Spoločnosť Delivery Hero so sídlom v Berlíne v Nemecku je od roku 2017 kótovaná na Frankfurtskej burze cenných papierov a v súčasnosti je súčasťou burzového indexu MDAX.