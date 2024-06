Forbes: 50 rodinných firiem Slovenska dosiahlo obrat skoro 9 miliárd

Bratislava 6. júna (TASR) - Celkový obrat spoločností zaradených do tohtoročného rebríčka magazínu Forbes Top 50 rodinných firiem Slovenska dosiahol takmer deväť miliárd eur. Celkový hrubý zisk týchto firiem predstavoval 342 miliónov eur. Rebríček top rodinných firiem má v tomto roku nového lídra. Vo štvrtok o tom informovala šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová.



"Celkový obrat spoločností zaradených v tohtoročnom rebríčku Top 50 rodinných firiem Slovenska podľa Forbesu dosiahol takmer deväť miliárd eur a ich celkový hrubý zisk predstavoval 342 miliónov eur," uviedla redaktorka Forbes Martina Jurinová, ktorá rebríček zostavila.



Najúspešnejším rodinným firmám sa podľa magazínu darí v porovnaní s minulým rokom veľmi dobre, hoci niektoré bojujú s problémami spojenými so súčasnou ekonomickou a geopolitickou situáciou. Podľa Jurinovej je nárast obratu oproti vlaňajšku výrazný. V roku 2023 prvá päťdesiatka rodinných firiem dosiahla podľa vtedy zverejnených účtovných závierok dovedna obrat vo výške 7,5 miliardy eur a ich súhrnný zisk bol 231 miliónov eur.



Na čelo rebríčka Top 50 rodinných firiem Slovenska sa tento rok dostala spoločnosť Raven rodiny Harvánekovcov a stala sa novým lídrom. Skupina obchoduje s hutníckym materiálom a podniká v kovovýrobe a cestnej nákladnej preprave. Na prvú priečku sa prebojovala s tržbami 563,7 milióna eur a ziskom 45,7 milióna eur za rok 2022.



Druhou najúspešnejšou rodinnou firmou na Slovensku je spoločnosť Niké, a to aj napriek tomu, že po zmene účtovných pravidiel stávkovej kancelárii výrazne klesli vykazované tržby, uvádza Forbes. Firmu po vlaňajšom úmrtí jej spoluzakladateľa Otta Bergera vedie jeho syn Roman Berger.



Tretiu priečku rebríčka obsadila rodina Kmotríkovcov, ktorej hlavným aktívom je skupina Grafobal Group pod vedením Ivana Kmotríka. Podľa údajov Forbes za rok 2022 vykázali výnosy na úrovni 2,1 miliardy eur a zisk pred zdanením vo výške 16,2 milióna eur.



Nováčikom v rebríčku sa stala spoločnosť Medusa Group podnikateľskej rodiny Petra a Bronislavy Šteckovcov. Firma pôsobí v gastrobiznise nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Celkovo za minulý rok vykázali tržby 54,5 milióna eur a hrubý zisk na úrovni 8,4 milióna eur.



Vývoj rodinného podnikania sleduje Forbes Slovensko od roku 2015. Pre výpočet poradia rodinných firiem sledujú trojročný priemer ukazovateľov výnosov a zisku pred zdanením. Do rebríčka sú zaradené spoločnosti, v ktorých pracujú minimálne dvaja zástupcovia rodiny a zároveň má daná rodina vo firme majoritný podiel.