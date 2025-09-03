< sekcia Ekonomika
Forbes: Top hráčom slovenského biznisu sú Slovenské elektrárne
Firmám, ktoré sa považujú za najväčší motor ekonomiky na Slovensku, dominuje najmä sektor energetiky a automobilový priemysel.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Firmám, ktoré sa považujú za najväčší motor ekonomiky na Slovensku, dominuje najmä sektor energetiky a automobilový priemysel. Najdôležitejším hráčom slovenského biznisu sú Slovenské elektrárne, ktoré dosiahli okrem iného mimoriadne vysoký zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi. Informoval o tom v stredu Forbes na základe rebríčka Top 50 firiem Slovenska, ktorý zostavil v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PwC a dátovou firmou FinStat.
„Na prvej priečke rebríčka sa umiestnili Slovenské elektrárne, k čomu prispel nielen mimoriadne vysoký ukazovateľ EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi), ktorý vlani prekonal 1,7 miliardy eur, ale aj výsledok hospodárenia za predošlé roky. Slovenské elektrárne vlani dosiahli čistý zisk na úrovni 815 miliónov eur, čo predstavuje takmer sedemnásobok priemerného čistého zisku všetkých 46 firiem rebríčka, ktoré do uzávierky zverejnili výsledky za rok 2024,“ priblížili odborníci.
Celkovo rebríčku dominuje sektor energetiky s 11 zástupcami a automobilový sektor s ôsmimi. Ďalším výrazne zastúpeným sektorom v rebríčku je bankovníctvo. Vysoká hodnota vlastného kapitálu vytiahla do rebríčka šesť bánk pôsobiacich na Slovensku. Maloobchodný sektor má v rebríčku štyroch zástupcov. Nasleduje doprava prostredníctvom veľkých štátnych zamestnávateľov zo železníc a firmy zo sektora telekomunikácií.
Ako skokan či ťahúň rebríčka sa podľa odborníkov javia aj dva možno nečakané sektory, a to zbrojárstvo, ktorému praje geopolitika, a hazard. Ten vyniesol do rebríčka Niké, druhú firmu v rebríčku po Esete s kompletne slovenským vlastníctvom. Ďalšie dve stávkové kancelárie skončili pomerne tesne pod čiarou, doplnil Forbes.
Odborníci na základe rebríčka skonštatovali, že Slovensko je stále automotive krajina, aj keď trhová hodnota firiem v tomto odvetví je pomerne nízka. Dôvodom sú systémové problémy tohto sektora, ako sú čínska konkurencia či problémy s nástupom elektromobility.
Medzi Top 10 firiem Slovenska podľa Forbesu patria Slovenské elektrárne, Volkswagen Slovakia, Kia Slovakia, Slovnaft, Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Continental Tires Slovakia, Slovak Telekom, Lidl Slovenská republika a Tatra banka.
