Top majiteľkou slovenských firiem je Mária Blašková

Bratislava 4. marca (TASR) - Zastúpenie žien vo vedení slovenských firiem je stále menšinové, no napriek tomu sa nájde viacero spoločností, ktoré z pozície spolumajiteliek alebo manažérok už roky riadia úspešné Slovenky. Redakcia slovenskej verzie magazínu Forbes aj tento rok zostavila tri rebríčky najúspešnejších žien v biznise. Jednotkou v rebríčku podnikateliek je aj tento rok Mária Blašková, jediná žena, ktorá sa pravidelne umiestňuje aj medzi najbohatšími Slovákmi, informoval vo štvrtok Forbes.



"Podnikateľkám kraľuje Mária Blašková, manažérkam Timea Reicher a startupistkám Uršula Králová. Rebríčky sme zostavovali na základe dát z Finstatu, v prípade startupov na základe objemu ich investícií," spresnil Forbes. Blašková spolu s deťmi kontroluje štvrtinu českého producenta hutníckych produktov Moravia Steel a tiež slovenského obchodníka so surovinami Minerfin. Magazín odhadol majetok ovládaný víťazkou rebríčka na 400 miliónov eur. Blašková spolu s deťmi spravuje svoje podiely cez slovenskú firmu Octarine Invest.



Spoluautorka rebríčka a redaktorka Forbesu Lucia Okšová je presvedčená, že žien v top pozíciách v korporátoch ubúda. Na vrchol tohto rebríčka sa tento rok vyšplhala Timea Reicher, pre ktorú bol pandemický rok 2020 mimoriadny. Ako manažérka Slovnaftu zodpovedná za najväčšiu maloobchodnú sieť na Slovensku riadila kritickú infraštruktúru – čerpacie stanice po celom Slovensku, nevyhnutné na dopĺňanie pohonných hmôt do vozidiel zdravotníkov a bezpečnostných zložiek či do nákladných automobilov.



Rovnako ako medzi podnikateľkami či manažérkami aj v rebríčku startupistiek sa podľa Forbesu výraznejšie presadili ženy, ktorým kríza priala. Na jeho čelo sa dostala Uršula Králová z tech startupu BloomReach (pôvodne Exponea). Do slovenského startupu, v ktorom bol až donedávna najväčším vlastníkom najbohatší Slovák Ivan Chrenko, prišla Králová vlani, a to na pozíciu jeho prevádzkovej riaditeľky. Firma pomáha e-shopom pomocou umelej inteligencie pochopiť nákupné správanie ich zákazníkov a tak im zvyšovať tržby.