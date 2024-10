Forbes: V SR máme 45 milionárov, piati majú majetok cez miliardu eur

Bratislava 9. októbra (TASR) - Najbohatší ľudia na Slovensku predstavujú 45 milionárov a milionárok, pričom majetok každého z prvej pätice presiahol jednu miliardu eur. Celková hodnota ich majetku je vo výške takmer 19 miliárd eur, čo predstavuje rast oproti minuloročnej sume 15 miliárd eur. Najbohatší sú čoraz bohatší a je ich čoraz viac, uviedol biznisový mesačník Forbes Slovensko, ktorý zostavil rebríček najbohatších Slovákov za tento rok.



"Väčšina firiem z portfólií najbohatších Slovákov sa pomerne dobre vyrovnala s náročnými časmi zvýšenej inflácie, energetickej krízy či nástupu vojny na Ukrajine. Milionári diverzifikujú svoje portfóliá a robia oportunistické rozhodnutia," priblížila šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová. Ďalším dôvodom medziročného zvýšenia súhrnnej hodnoty ich majetku by mal byť rast aktív z portfólia prvej pätice boháčov. Napríklad rast v odvetví zdravotníctva pozdvihol výšku majetku Tomáša Chreneka a jeho siete Agel, to isté platí aj v prípade Jaroslava Haščáka a Penty, ktorej vlajkovou loďou je sieť lekární Dr. Max, doplnila Okšová.



Najväčšia zmena v tohtoročnom rebríčku najbohatších Slovákov podľa Forbes nastala na prvej priečke, na ktorej sa v tomto roku umiestnil Chrenek, oceliarsky magnát a spolumajiteľ skupiny Moravia Steel, do ktorej patria napríklad Třinecké železiarne, ale aj zdravotníckej siete Agel. Kumulovaná hodnota jeho majetku by mala dosahovať hodnotu dve miliardy eur, pričom na poste najbohatšieho Slováka tak nahradil dlhoročnú jednotku Ivana Chrenka.



Podobný rast majetku mali zaznamenať aj Patrik a Jozef Tkáčovci, ktorí stoja za skupinou J&T. Na tento rok vyčíslil mesačník vo svojom rebríčku ich majetok na 1,89 miliardy eur, pričom jeho väčšia časť by mala pochádzať z viac ako 45-percentného podielu Jozefa Tkáča v J&T Finance Group. Ďalšie miesto s majetkom v hodnote 1,8 miliardy eur obsadil Haščák, ktorý sa nedávno vrátil do vrcholového vedenia investičnej skupiny Penta.



Na štvrté miesto v rebríčku sa s majetkom vo výške 1,4 miliardy eur prepadol Chrenko, ktorému majetok medziročne poklesol o 300 miliónov eur, čo predstavuje najväčší prepad v tohtoročnom rebríčku. Prvú päticu slovenských miliardárov uzatvára Ivan Jakabovič, dlhoročný partner J&T a druhý najväčší akcionár v J&T Finance Group, ktorý sa aj vďaka rastúcej hodnote tohto aktíva dostal s majetkom na úroveň 1,16 miliardy eur, uzavrel Forbes.